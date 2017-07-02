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Московский листок

13 человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом в Татарстане

Опубликовано 02.07.2017 в разделе комментариев 0

13 человек погибли, еще 12 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане. ДТП произошло в ночь на воскресенье в девяти километрах от Заинска.

Пассажирский автобус Neupolan, следовавший по маршруту Самара-Ижевск, врезался в безнзовоз КамАЗ, опрокинулся на проезжей части и загорелся. Всего в автобусе находилось 28 человек.

«Всего 28 человек пострадали, из них 13 погибли, 12 находятся в стационарах, трое на амбулаторном лечении», - заявили в минздраве Татарстана.

Водитель автобуса остался жив, в настоящее время он находится в медицинском учреждении. Водитель бензовоза не пострадал, сейчас его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

По данным регионального МВД, автобус и грузовик в момент аварии двигались в попутном направлении.

Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц).

 



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