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Московский листок

Проблемы ливневой канализации дают себя знать и в Новосибирске

Опубликовано 02.07.2017 в разделе комментариев 0

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Проблемы ливневой канализации дают себя знать и в Новосибирске

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске, передает РИА "Новости" со ссылкой на информацию Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. ЧП произошло рано утром в воскресенье. "В 05:28 по местному времени на остановочной платформе Речной вокзал Западно-Сибирской железной дороги произошел сход локомотива пассажирского поезда N 602 сообщением Бийск - Новосибирск", - рапортовал СК. 

На сайте Западно-Сибирской железной дороги сообщается, что инцидент произошел из-за прорыва городской ливневой канализации и обрушившегося потока грязи на железнодорожное полотно. На момент происшествия в вагонах поезда находились более 400 пассажиров, никто не пострадал. Из-за схода локомотива был задержан один пригородный поезд, еще две электрички пропущены другими маршрутами. 

Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ ведет проверку. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа.

От редакции: Аномальные дожди по всей стране, а не только в центральном нашем районе - поставили вопрос о функциональности ливневой канализации крайне остро. То есть как вопрос уже выживания городов. И могли бы быть точно такие же проблемы в Москве, если бы она работала - однако теперь здесь потоп начинается после всякого дождя, и отчего-то правительство Москвы занято не прочисткой ливневой канализации (забитой строительным мусором в ходе реализации программы "Моя улица"), а поиском в архивах фотографий затопленной Москвы ещё до реализации генплана 1930-х. Мол, так бывало и "при Советах" - вон, даже у Катаева в воспоминаниях написано. Да, тогда тоже бывали моря разливанные в районе Чистых прудов - но ДО создания ливневой канализации, которая входила в план реконструкции Москвы. Граждане хотят дождаться того, чтобы селевой поток ударил им в лица, как в Новосибирске? С мэром-реноватором у них есть шансы и на такой экстрим. Поэтому-то и надо уже чётко дать понять мэру, насколько в Москве он нежеланная персона.

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Д.Ч.

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