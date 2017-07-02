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Московский листок

МЧС пророчит в Москве ливень, сильные порывы ветра и падения деревьев

Опубликовано 02.07.2017 в разделе комментариев 0

москва мчс ливень погода стихия
МЧС пророчит в Москве ливень, сильные порывы ветра и падения деревьев

Московское управление МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице в ближайшие часы. «В ближайший час с сохранением во второй половине ночи и утром 2 июля 2017 года в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении. 

В ведомстве добавили, что из-за скопления воды на дорогах может быть затруднено движение транспорта и возможны ДТП. 

Также в МЧС отметили, что непогода может привести к повреждению линий электропередачи, падению деревьев, повреждению рекламных конструкций, что может обернуться пробками на дорогах и повреждением автотранспорта.

Напомним, четыре человека погибли и по меньшей мере пятеро пострадали в результате последней грозы в столичном регионе. В результате шквалистого ветра на территории Новой Москвы с грузовика сбросило бетонное кольцо, и оно, покатившись, задавило двух мужчин. Один из них скончался на месте происшествия, второй умер в машине скорой помощи. Около 14:00 в Дмитрове ударом молнии убило 33-летнего мужчину. 42-летний гражданин Узбекистана погиб от удара молнии в районе деревни Ларино. 

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