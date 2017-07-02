Бывший израильский премьер вышел из тюрьмы, и показал судьбу Димона в правовом государстве

Осужденный за коррупцию бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вышел из тюрьмы "Маасиягу" досрочно, отбыв 16 из 27 месяцев заключения, сообщает NEWSru Israel. По условия освобождения, оставшиеся 11 месяцев он будет работать в двух благотворительных организациях, которые занимаются раздачей беднякам еды и лекарств.

Ольмерт был освобожден в соответствии с решением комиссии при службе охраны тюрем, удовлетворившей просьбу экс-премьера об условно-досрочном освобождении. Прокуратура приняла решение не подавать апелляцию на это решение. Из тюрьмы он вышел рано утром 2 июля. После этого Ольмерт был взят под охрану общей службы безопасности (ШАБАК). Из тюрьмы "Маасиягу" экс-премьер направился в Тель-Авив.

Ольмерт провел в тюрьме 16 месяцев из 27, к которым был приговорен по делу Holyland и по "делу Талански".

После освобождения Ольмерт обязан раз в две недели являться в управление полиции на поверку. Помимо этого глава правительства посвятит время добровольческой деятельности в двух организациях.

В марте 2016 года глава государства отклонил просьбу Ольмерта о помиловании. В решении канцелярии президента отмечалось, что, если комиссия по охране тюрем сочтет возможным условно-досрочное освобождение премьер-министра, президент будет готов взвесить освобождение Ольмерта от наложенных на него ограничений. Теперь экс-премьер может подать такое прошение.

- А что? - размышляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - в столь уважаемом премьером Медведевым Израиле всё-таки худо-бедно, но работает правосудие в отношении высокопоставленных лиц, видимо, поэтому Димон отписал израильтянам даже в кризис российских пенсий на порядочную сумму, а вот в Путинской России после обличительного фильма об империи собственности премьера - ни его не посадили, ни "клеветника" Навального, делают вид, что вообще ничего не было, едут на книжную ярмарку подпиариться на фоне читающего народа, весело...

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