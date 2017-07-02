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Московский листок

Дадаев отрёкся от своих показаний после суда и сознался, что Рамзану защитить его не позволил статус

Опубликовано 02.07.2017 в разделе комментариев 0

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Дадаев отрёкся от своих показаний после суда и сознался, что Рамзану защитить его не позволил статус

Признанный виновным в убийстве Бориса Немцова чеченец Заур Дадаев поговорил с членом Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой после приговора суда. "Дождь" в воскресенье опубликовал монолог Дадаева: тот утверждает, что его пытали, присяжными манипулировали, а властям Чечни защитить его в суде не позволил "статус". 

Сначала Дадаев говорит, что его избивали два дня: "Меня держат ни за что. Привезли избитым в Лефортово. Меня били током, пытали - в протоколе сказано, что задержали 5-го, а доставили 7 марта, как вы думаете, где я был два дня?" 

После приговора Дадаев говорит, что сидит "за самое громкое преступление, которое не совершал" и критикует коллегию присяжных: "Их продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили. И вам не кажется подозрительным, что они три дня думали? Что там думать? 26 вопросов". Отметим, что в день вынесения вердикта из зала удалили двоих присяжных, а виновным Дадаева и его сообщников признали 10 голосами против двух. 

"Если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, (а на деле) признательные показания дал под пытками. Мне сказали, что я отсюда не выйду, друга моего убили при задержании (Шаванова). И мои друзья-братья себя оговорили (Губашевы)", - заявил чеченец. 

В середине апреля "Коммерсант" опубликовал видео и расшифровку признательных показаний Дадаева, от которых он позже отказался, призывая всех сделать выводы по этому поводу самостоятельно. 

Дадаев так описывает обстоятельства съемки: "Вы посмотрите видео внимательно, я там нервничаю, это заметно. Там с обратной стороны в дверях стояли люди в масках". 

Он также заявил, что "не общался" с властями Чечни - ни с Рамзаном Кадыровым, ни с Русланом Геремеевым. "А Кадыров, почему он должен был меня защищать?.. Чеченские власти могли бы прийти в суд и сказать, что меня не отправляли, но статус, наверное, не позволил. Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля", - говорит он. 

29 июня в Московском окружном военном суде присяжные огласили свой вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова, которого застрелили 27 февраля 2015 года. Заура Дадаева и еще четырех фигурантов дела признали виновными и не заслуживающими снисхождения. Дадаева следствие считает киллером, который шесть раз выстрелил в спину Немцову, когда он шел по Большому Москворецкому мосту. Свою вину Дадаев не признал. 

Анзор и Шадид Губашевы, по версии гособвинения, участвовали в планировании слежки за Немцовым и наблюдали за его убийством из автомобиля ZAZ Chance; Темирлан Эскерханов наряду со слежкой обеспечивал подельникам безопасность и помог скрыться из Москвы, а Хамзат Бахаев участвовал в сборе информации о Немцове, перевозил преступников на своем автомобиле и предоставил временное жилье в Подмосковье на период подготовки к убийству.

Дочь Немцова: "Дело осталось нераскрытым. Ничего другого... не ожидали" 

"Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении пятерых исполнителей убийства моего отца (по нашему мнению, вина Хамзата Бахаева не подкреплена достаточным количеством доказательств), однако дело осталось нераскрытым. Ничего другого от следствия и правоохранителей россияне не ожидали", - написала на своей странице в Facebook дочь политика Жанна Немцова. 

Она напомнила, что "следствие умудрилось даже не найти" Руслана Мухудинова, водителя Руслана Геремеева, которому предъявлено заочное обвинение в организации убийства, "хотя мы его считаем одним из исполнителей". 

"Следствием было практически достоверно установлено, что зам. командира батальона "Север" Руслан Геремеев (человек из близкого круга Рамзана Кадырова) был старшим в преступной группе, однако ему не было предъявлено заочного обвинения и он даже не объявлен в розыск", - добавила дочь Немцова.  

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