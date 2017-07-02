Холера йеменская как эхо социального регресса во всём мире

Число жертв эпидемии холеры в Йемене превысило 1500 человек, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Невио Загариа. Заболели уже 246 тысяч - в ООН это называют самой масштабной вспышкой заболевания за годы.

Холера - острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может закончиться смертельным исходом. Как правило, заражение происходит при потреблении инфицированной воды, купании в загрязненных водоемах, умывании и употреблении инфицированной пищи. Система водоснабжения в Йемене была фактически разрушена за два года войны между правительственной армией, получающей поддержку коалиции во главе с Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран. Это благоприятствует холере, которая распространяется на территориях с плохими санитарно-гигиеническими условиями, отмечает Русская служба ВВС.

Новые данные о течение эпидемии Загариа представил на совместной с ЮНИСЕФ и Всемирным банком пресс-конференции.

По состоянию на 30 июня в Йемене было зафиксировано 246 тысяч случаев заболевания холерой. При этом в начале недели сообщалось, что общее число заболевших холерой в Йемене превысило 200 тысяч человек. По оценкам ООН, к концу августа количество заболевших достигнет 300 тысяч.

За время конфликта, который начался в 2014 году, в стране перестали работать около половины медицинских учреждений, действующие больницы переполнены. Около 7,6 млн человек живут в местностях, где нет доступа к чистой питьевой воде. По данным ВОЗ, для проведения мероприятий в области здравоохранения, водоснабжения и санитарии в течение полугода необходимо 66,7 млн долларов.

По оценкам ООН, в срочной гуманитарной помощи нуждаются 18,8 млн жителей Йемена - это почти 70% населения страны. Почти семь миллионов человек находятся на грани голода.

От редакции: Вот так поглядишь на Йемен или ту же Гану - которую зовут помойкой мира, - и поймёшь, какое жуткое преступление против всего человечества совершили в августе 1991-го "демократы". Сбив не только СССР с социалистического пути, но и все страны соцлагеря, сами того не подозревая предатели наши, российские и республиканские, пожелавшие пожить порознь - обернули мир вспять. И страны, которые могли бы на социалистическом векторе, ориентируясь на СССР, двигаться от этой разрухи, от немощи и эпидемий - ввергнуты тем самым, казалось бы дальним, импульсом в рукотворный ад.

А далеко ли сама Раша, вышедшая из СССР, ушла от Йемена? Наши-то 80 % населения - сильно лучше живут? Нет, тут вроде бы эпидемий таких не наблюдается - но вот оптимизация советского здравоохранения, реновация московского пространства, опередлённо попахивает такой же стадией социального регресса. Только когда не по вине междоусобной войны, а по вине горе-умов, сознательно уничтожается тот барьер медицины, тот контроль за состоянием общества и экологии - который был сформирован за долгие десятилетия социалистического строительства. Так что не надо соболезновать Йемену или Гане, где работающие и живущие вблизи компьютерной помойки добывают медь путём сжигания высокотоксичных проводов, и они там доживают редко до тридцати лет. Заболевания дыхательных путей, печени, тёмные уже не белкИ, а желтки глаз - вот так выглядит мировое торжество капитализма.

Ну, а Украина с её безумной декоммунизацией и попутным ростом тарифов на ЖКУ, гражданской войной и депопуляцией - что? Не наш грех? Была процветающая социалистическая республика, но сознательно шла долго в обратном направлении, и пришла. И не то ли же самое в РФ сейчас происходит? Да-да, сбивание серпов и молотов в отделке советских улиц Киева - отзывается в Йемене тысячами умерших от холеры. Гипербола? Нет - всё это связано. Воронка вспЯтного социального времени, когда воспеваются и торжествуют уже не капиталистические, а феодальные отношения - волочёт не только отдельные страны, а всё человечество к гибели. Потому всякая роскошь, хипстерство, позёрство должно быть помещено сегодня на фон этого ужаса холерного Йемена и голодной Африки, и без безжалостной красной реконкисты человечеству не спастись - ни там, ни здесь. Вторая Социалистическая революция в России помогла бы всему миру остановиться у края пропасти, так что всё происходящее здесь в 2017-м - имеет особенную историческую ценность.

Империализм считает своим долгом доставлять в малоразвитые страны бомбы и социальный регресс - коммунизм, которому есть возможность встать на ноги только в РФ сейчас - будет доставлять социальный прогресс, как и поступал СССР с африканскими странами, той же Анголой. И там сейчас невозможно то, например, что возможно в Гане. Надо понимать, что даже малое отступление в РФ от достижений СССР - даёт повод для того беспредела, социального геноцида, который, создавая центры нестабильности, вершит империализм везде, где достают его руки. И лукавая ООН тут явно ничем никому не поможет. А вот революция - помогла бы, у нас. И затем экспорт революций. Только так.

Д.Ч.