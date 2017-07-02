Даже шуточное присоединение к России карается в Латвии реальным сроком

Рижский окружной суд отклонил просьбу об изменении меры пресечения латвийцу Максиму Коптелову, которого осудили на полгода за шуточную петицию о присоединении к России.

Коптелов, которого приговорили в конце февраля, просил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. Просьба была отклонена, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию агентства LETA. Следующее заседание суда назначено на 28 августа.

Максим Коптелов опубликовал обращение к жителям Латвии с призывом собрать подписи за вступление страны в РФ в марте 2014 года. В петиции он указывал на необходимость чувства юмора для оценки документа. Его поддержали более 7 тысяч человек.

Тем не менее, делом занялась Полиция безопасности Латвии. В отношении Коптелова возбудили уголовное дело за публичный призыв ликвидировать государственную независимость Латвии. Это преступление предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения. Также возможны принудительные работы или денежный штраф. Однако суд решил, что Коптелов должен получить реальный срок - и приговорил его к шести месяцам тюрьмы.

После этого случая в интернете начался сбор подписей под аналогичным призывом за присоединение Латвии к США. ПБ провела обыск в доме автора этой петиции Дениса Бартецкого. Однако вал петиций множился: предлагалось одобрить присоединение Латвии к "Галактической империи" или выход страны за пределы Солнечной системы и Млечного пути.

Напомним, более года назад комиссия, созданная в Латвии для подсчета размеров ущерба, нанесенного Советским Союзом, опубликовала результаты своего исследования. Глава комиссии Рута Паздере заявила, что экономика Латвии понесла потери примерно в 185 миллиардов евро, сообщает Delfi.

Кроме того, "оккупация СССР" нанесла и демографический, и экологический ущерб, каждый из которых оценивается в несколько десятков миллиардов евро. В этих цифрах обобщается влияние СССР на миграцию латвийцев, на культуру, религию и природу Латвии, рассчитываются потери, которые стране "причинили" советские военные базы.

На презентации доклада также были представлены книги "Латвийская промышленность до и после восстановления независимости", "Колониальная политика советской империи и колонизация Латвии в 1940-1990 годах" и "Ущерб, причиненный Советским Союзом Балтии".

Депутат Европейского парламента Инесе Вайдере, выступая на встрече, заявила, что без изучения прошлого "у Латвии нет будущего, потому что без исследования прошлого существует риск допустить подобные ошибки в будущем". По ее мнению, оба режима - и нацистский, и советский - "были одинаково преступными". В настоящее время ведется большая информационная война, и с этим нужно бороться, подчеркнула Вайдере.

Новости по теме:

Латвия возобновила подсчёты "советского ущерба"

Не вся Латвия встречала НАТО с букетиками и спешила фотографироваться с американцами