После битвы с москвичами

Первая ассоциация, которая приходит в голову после поездки по центру Москвы – это пейзаж после битвы. Вот только с кем?

Очевидно, с нами, москвичами, которых нынешняя власть, похоже, ненавидит просто-таки на уровне ДНК. Кто мне хотя бы объяснит, зачем в столице нужны эти идиотские тротуары невероятной ширины? Это для чего? Для кого?

Я хорошо помню времена, когда машин в городе было в сотни раз меньше, а народа на улицах много больше, особенно в мертвом нынче центре, и при этом прежних тротуаров нормальной ширины вполне хватало. И никаких пешеходных улиц в Москве не было, хотя народ толпами ходил пешком в кино, в рестораны и на свидания, а Старый Арбат был живой и приличной улицей, по которой ходили троллейбусы, а не нынешним пешеходным заповедником для придурков. Мы ждем какого-то нашествия? Так все, кто мог приехать в столицу – они уже здесь и притом с избытком. Или это мы для туристов из Поднебесной, потому что других гостей я не приметил? Но тогда и в метро нужно объявлять остановки по-китайски, а не на каком-то пародийном английском.

Что до любимой москвичами и лично мной Пушкинской площади – так это просто кошмар! Когда-то центровое место встреч влюбленных многих поколений напоминает загаженную казарму стройбата – грязно, уныло, воняет сортиром, народу никого, зато полно полиции в бронежилетах и автозаков самых разных систем. Что, в городе война и уже введен круглосуточный комендантский час?! Даже Пушкина закрыли – сначала забором, а потом и каким-то пеналом. Но, может, и хорошо, что он всего этого не видит.

А на Тверском бульваре, где когда-то играли в шахматы, еще грязней, плитка перекосилась и полно бомжей. Особый колорит вносят валяющиеся повсюду кучи лошадиного, извините, дерьма. Конечно, можно для эстетики назвать эту субстанцию так это по-английски «придорожными яблоками», но, боюсь, от такой лакировки вони не убавится. В общем, приятное стало место, ничего не скажешь.

Зато кругом красуются богатые золотые сортиры, которые используются не только по прямому назначению, но и как рекламные площади. Очень рачительно, особенно впечатлила реклама юбилейного вечера Виктора Цоя. Я не очень фанат, но на мой взгляд портрет в стиле а ля клозет какого-нибудь Хазанова смотрелся бы куда уместней. И не только, тут у нас выбор богатый.

В общем, если вы никогда не бывали на музыку Арно Бабаджаняна в нашем городе светлом, я бы и не очень торопился.

Вот тут еще фото.

От редакции: А мне вот вспоминается старый фильм "Колонна", где вождь победителей-германцев объясняет, что он хочет сделать с Дакией - все города должны быть снесены, а на их месте будут зеленые лужайки. И Качели, на которых можно будет качаться и смотреть на лужайки...

А.Б.

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