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Московский листок

После битвы с москвичами

Опубликовано 03.07.2017 автором в разделе комментариев 0

москва собянин
После битвы с москвичами

Первая ассоциация, которая приходит в голову  после поездки по  центру  Москвы – это пейзаж после битвы.  Вот только с кем?
Очевидно, с нами, москвичами, которых нынешняя власть, похоже,  ненавидит просто-таки  на уровне ДНК.  Кто мне хотя бы объяснит,  зачем в столице нужны эти идиотские  тротуары невероятной  ширины?  Это для чего? Для кого?

Я хорошо помню времена,  когда машин в городе было в сотни раз меньше, а народа на улицах много больше, особенно в мертвом нынче центре,  и при этом прежних тротуаров нормальной ширины вполне хватало. И никаких пешеходных улиц в Москве не было, хотя народ толпами ходил пешком в кино, в рестораны и на свидания,  а Старый Арбат был живой и приличной улицей,  по которой ходили троллейбусы, а не нынешним пешеходным заповедником для придурков.  Мы ждем какого-то нашествия?  Так все,  кто мог приехать в столицу – они уже здесь  и притом с избытком.  Или это мы для туристов из Поднебесной,  потому что других гостей я не приметил?  Но тогда и в метро нужно объявлять остановки  по-китайски, а не на каком-то пародийном английском.

Что до любимой москвичами и лично мной Пушкинской площади – так это просто кошмар!  Когда-то центровое  место встреч влюбленных  многих поколений  напоминает загаженную казарму стройбата – грязно, уныло, воняет сортиром, народу никого,  зато полно полиции в  бронежилетах и автозаков самых  разных систем.  Что, в городе война и уже введен круглосуточный комендантский час?!  Даже Пушкина закрыли – сначала забором, а потом и каким-то пеналом.  Но,  может,  и хорошо, что он всего этого не видит.

А на Тверском бульваре,  где  когда-то играли в шахматы,  еще грязней, плитка перекосилась и полно бомжей.   Особый колорит вносят валяющиеся повсюду кучи лошадиного, извините,  дерьма.  Конечно, можно для эстетики назвать эту субстанцию так это  по-английски «придорожными яблоками»,  но, боюсь, от такой лакировки вони не убавится.   В общем, приятное стало место, ничего не скажешь.

Зато кругом красуются богатые золотые сортиры, которые используются не только по прямому назначению, но и как рекламные площади.  Очень рачительно, особенно впечатлила реклама  юбилейного вечера Виктора Цоя.   Я не очень фанат, но на мой взгляд портрет в стиле а ля клозет какого-нибудь Хазанова  смотрелся бы куда уместней. И не только, тут у нас  выбор богатый.

В общем, если вы никогда не бывали на музыку Арно Бабаджаняна в нашем городе светлом, я бы и не очень торопился.

Вот тут еще фото.

От редакции: А мне вот вспоминается старый фильм "Колонна", где вождь победителей-германцев объясняет, что он хочет сделать с Дакией - все города должны быть снесены, а на их месте будут зеленые лужайки. И Качели, на которых можно будет качаться и смотреть на лужайки...

А.Б.

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