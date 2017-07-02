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Московский листок

КНР дала понять США, что эсминец дяди Сэма заплыл слишком далеко

Опубликовано 02.07.2017 в разделе комментариев 0

сша кризис кнр
КНР дала понять США, что эсминец дяди Сэма заплыл слишком далеко

Истребители и военные корабли Китая сделали предупреждение американскому эсминцу USS Stethem, который без разрешения Пекина вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Текст заявления опубликован на сайте ведомства. 

«2 июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод», — отметил Лу Кан.

При этом официальный Пекин опротестовал действия Вашингтона. 

«Китайская сторона выражает американской стороне недовольство и решительный протест в связи с этими действиями», — говорится в сообщении. 

Ранее Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о возможном конфликте между США и Китаем.

Отметим, что последний громкий протест (правда, не военной техникой, а документом) КНР выражала США ещё при Обаме - в декабре 2016-го.

КНР выразил протест США в связи с подписанием Бараком Обамой законопроекта о выделении Пентагону средств в 2017 году, в котором предусмотрены статьи о развитии военного сотрудничества с Тайванем. Соответствующее заявление было размещено на сайте МИД КНР.

"Китай решительно выступает против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня. В этой связи Вашингтону было сделано серьезное представление, мы крайне недовольны подписанием этого документа", - отмечается в тексте заявления.

Президент США подписал 23 декабря законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017-м финансовом году, затрагивающий в том числе интересы России и предусматривающий возможность перехода Вашингтона к созданию неограниченной системы противоракетной обороны (ПРО). Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд. 

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