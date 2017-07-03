Репетиция чемпионата мира закончилась победой действующего чемпиона

Сборная Германия по футболу стала победителем Кубка конфедераций – 2017. Кубок конфедераций рассматривается как «репетиционный» турнир перед чемпионатом мира, который пройдёт в 2018 году. Турнир проводится на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира.

В Кубке конфедераций принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.

Вот, собственно, на этом основании, как хозяйка кубка, сборная России, которая сроду никогда ничего не выигрывала, и оказалась в одном ряду с лучшими командами мира. И, естественно, немедленно продула и вылетела из кубковой пульки на самом раннем этапе.

Такая получилась репетиция предстоящего поражения на чемпионате мира 2018, где команда России тоже выступает как хозяйка.

Вот у меня нет никаких сомнений, что команда Германии отрепетировала будущую победу на мировом первенстве. А команда России - отрепетировала будущий разгром.

И вопрос - зачем наше не слишком богатое государство щедро оплачивает это предстоящее наше позорище?

Есть немало стран побогаче нашей, где с футболом тоже не складывается. Но они и не пыжатся, нет толкового футбола в Канаде, например, и ничего. Они зато в хоккей играют. А мы - почему мы не делаем больше ракеты и не перекрываем Енисей, и в области балета одна Волочкова?

Вот бы на что потратить народную копейку, а не на "ногомяч" никому почти в России не нужный и не интересный, кроме тех, кто на этом зарабатывает...

А.Б.