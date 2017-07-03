Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Репетиция чемпионата мира закончилась победой действующего чемпиона

Опубликовано 03.07.2017 в разделе комментариев 3

футбол мундиаль
Репетиция чемпионата мира закончилась победой действующего чемпиона

Сборная Германия по футболу стала победителем Кубка конфедераций – 2017. Кубок конфедераций рассматривается как «репетиционный» турнир перед чемпионатом мира, который пройдёт в 2018 году. Турнир проводится на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира.

В Кубке конфедераций принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.

Вот, собственно, на этом основании, как хозяйка кубка, сборная России, которая сроду никогда ничего не выигрывала, и оказалась в одном ряду с лучшими командами мира. И, естественно, немедленно продула и вылетела из кубковой пульки на самом раннем этапе.

Такая получилась репетиция предстоящего поражения на чемпионате мира 2018, где команда России тоже выступает как хозяйка.

Вот у меня нет никаких сомнений, что команда Германии отрепетировала будущую победу на мировом первенстве. А команда России - отрепетировала будущий разгром.

И вопрос - зачем наше не слишком богатое государство щедро оплачивает это предстоящее наше позорище?

Есть немало стран побогаче нашей, где с футболом тоже не складывается. Но они и не пыжатся, нет толкового футбола в Канаде, например, и ничего. Они зато в хоккей играют. А мы - почему мы не делаем больше ракеты и не перекрываем Енисей, и в области балета одна Волочкова?

Вот бы на что потратить народную копейку, а не на "ногомяч" никому почти в России не нужный и не интересный, кроме тех, кто на этом зарабатывает...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно

Дмитрий....г....Запорожье написал 03.07.2017 01:03
3авидоновв Никодим
Стадионы стоят не дорого."Донбас арена"обошелся Ахметову в $ 400 млн.и был построен с 0 за 3 года.Он(Ахметов) "Запорожсталь"выкупил за $ 2 млд.у прежних владельцев.Это для понимания цифр."Днепр арена" обошелся Коломойскому примерно в $ 100 млн.ну и т.д.Кто и откуда дал деньги на стадион в Одессе мало кто в Украине знает,но я повторяю,что государственных денег там 0.
Ответить
Re: рЫдактору
3авидоновв Никодим написал 03.07.2017 00:45
Дело у том, шо таких денег никогда не бывает ни у владельцев клубов, гостиниц и т.п.
Такие бешеные деньги берутся с государственной казны.
Вот, к примеру, во Владике десятки миллиардов дерева утекли из казны Приморья на стротельство и содержание хоккейного комплекса "Фетисов(бандит)-арена" и хоккейного клуба "Адмирал".
Объясняю:
Это как с театрами. Ни один театр в РФ не является самоокупаемым, каждый театр coсет с государственной казны до сотен миллионов дерева в год.
Ответить
рЫдактору
Дмитрий....г....Запорожье написал 03.07.2017 00:20
Ладно.Дело прошлое,но проведу для Вас лик.без.сравнивая наш Ч.Е и ваш Ч.М,который у вас пока еще не забрали. Может и поймете чего.Итак.Организация подобных мероприятий крайне выгодное для государства дело.Правда во главу угла не должно ставиться воровство.На что были потрачены деньги бюджета в Украине:?
1.строительство нормального уровня автодорог между городами участниками Ч.Е.
2.организация скоростного железнодорожного движения между городами принимающими Ч.Е.
3.ремонт аэропортов.
4.модернизация единственного государственного стадиона в Киеве.
5.помощь при строительстве стадиона во Львове,ибо не успевали со сроками.
Вот собственно и все.Все стадионы в Донецке,Харькове,Днепре,Одессе строились за средства владельцев клубов.
Все гостиницы и т.д строились за деньги владельцев гостиниц и т.д.
Ну и вопрос.Что плохого в организации таких мероприятий?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Горящий Чернобыль
Горящий Чернобыль
02.07.2017
Как можно бояться смерти?
Как можно бояться смерти?
03.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ядерно-оружейный комплекс России контролирует криминал (0)
После битвы с москвичами (0)
Как можно бояться смерти? (2)
Ну вoт сразу и oн, пoбедитель (1)
Репетиция чемпионата мира закончилась победой действующего чемпиона (3)
КНР дала понять США, что эсминец дяди Сэма заплыл слишком далеко (0)
Даже шуточное присоединение к России карается в Латвии реальным сроком (4)
Холера йеменская как эхо социального регресса во всём мире (3)
Дадаев отрёкся от своих показаний после суда и сознался, что Рамзану защитить его не позволил статус (1)
Бывший израильский премьер вышел из тюрьмы, и показал судьбу Димона в правовом государстве (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Пoследний вальс"
Дарья Митина Дарья Митина: Гранд-Oпера
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: колумнул аналитическо
Дарья Митина Дарья Митина: Внимание! Прихoдите пoддержать!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss