Репетиция чемпионата мира закончилась победой действующего чемпиона

Сборная Германия по футболу стала победителем Кубка конфедераций – 2017. Кубок конфедераций рассматривается как «репетиционный» турнир перед чемпионатом мира, который пройдёт в 2018 году. Турнир проводится на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира.
В Кубке конфедераций принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.
Вот, собственно, на этом основании, как хозяйка кубка, сборная России, которая сроду никогда ничего не выигрывала, и оказалась в одном ряду с лучшими командами мира. И, естественно, немедленно продула и вылетела из кубковой пульки на самом раннем этапе.
Такая получилась репетиция предстоящего поражения на чемпионате мира 2018, где команда России тоже выступает как хозяйка.
Вот у меня нет никаких сомнений, что команда Германии отрепетировала будущую победу на мировом первенстве. А команда России - отрепетировала будущий разгром.
И вопрос - зачем наше не слишком богатое государство щедро оплачивает это предстоящее наше позорище?
Есть немало стран побогаче нашей, где с футболом тоже не складывается. Но они и не пыжатся, нет толкового футбола в Канаде, например, и ничего. Они зато в хоккей играют. А мы - почему мы не делаем больше ракеты и не перекрываем Енисей, и в области балета одна Волочкова?
Вот бы на что потратить народную копейку, а не на "ногомяч" никому почти в России не нужный и не интересный, кроме тех, кто на этом зарабатывает...
А.Б.
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Дмитрий....г....Запорожье написал 03.07.2017 01:03
Стадионы стоят не дорого."Донбас арена"обошелся Ахметову в $ 400 млн.и был построен с 0 за 3 года.Он(Ахметов) "Запорожсталь"выкупил за $ 2 млд.у прежних владельцев.Это для понимания цифр."Днепр арена" обошелся Коломойскому примерно в $ 100 млн.ну и т.д.Кто и откуда дал деньги на стадион в Одессе мало кто в Украине знает,но я повторяю,что государственных денег там 0.
3авидоновв Никодим написал 03.07.2017 00:45
Такие бешеные деньги берутся с государственной казны.
Вот, к примеру, во Владике десятки миллиардов дерева утекли из казны Приморья на стротельство и содержание хоккейного комплекса "Фетисов(бандит)-арена" и хоккейного клуба "Адмирал".
Объясняю:
Это как с театрами. Ни один театр в РФ не является самоокупаемым, каждый театр coсет с государственной казны до сотен миллионов дерева в год.
Дмитрий....г....Запорожье написал 03.07.2017 00:20
1.строительство нормального уровня автодорог между городами участниками Ч.Е.
2.организация скоростного железнодорожного движения между городами принимающими Ч.Е.
3.ремонт аэропортов.
4.модернизация единственного государственного стадиона в Киеве.
5.помощь при строительстве стадиона во Львове,ибо не успевали со сроками.
Вот собственно и все.Все стадионы в Донецке,Харькове,Днепре,Одессе строились за средства владельцев клубов.
Все гостиницы и т.д строились за деньги владельцев гостиниц и т.д.
Ну и вопрос.Что плохого в организации таких мероприятий?