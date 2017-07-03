Как можно бояться смерти?

Критики моих работ по теме бессмертия человека не дают оснований уважать их мыслительные способности, но комментарии к последним работам меня просто удивили своей дебильностью. Не находя доводов что-либо возражать по существу моей гипотезы, комментаторы занялись вопросом, зачем мне это надо. То есть начали обсуждать не работу, а меня, и в полном согласии друг с другом пришли к выводу, что я утверждаю о бессмертии человека потому, что и мне, и тем, кто меня понял… страшно умирать! Догадались! «А Вам Мухин пообещал вечную жизнь - Вы и растаяли. Неужели так умирать страшно?», - задают они коварный вопрос. И это тоже хороший пример еврейской хуцпы.

Ну, право, а почему нам, сторонникам гипотезы о бессмертной душе, должно быть страшна та смерть, в которую верите вы, верующие атеисты?

Ведь по догмам вашей тупой веры, со смертью тела всё прекращается. Так чего бояться вашего варианта смерти нам, понимающим, что наша душа бессмертна?

Кроме того, утверждать, что смерти боятся те, кто понимает, что со смертью тела жизнь не кончается, это всё равно, что утверждать, что они боятся зимы. Ведь зима неотвратима, и бояться её бессмысленно. По логике верующих атеистов, обвиняющих нас в страхе, получается, что из-за страха зимы мы обсуждаем не то, как топливом и тёплой одеждой на зиму запастись, а придумали себе наступление после осени сразу лета. И это отличает нас от умных верующих атеистов, которые верят в то, что зима это ненаучная выдумка и поэтому готовиться к ней глупо, поскольку после осени ничего нет. Пустота и чернота! Так атеистам наука говорит (о науке в конце).

Ну, неужели мы, сторонники гипотезы о бессмертии души, выглядим такими же тупыми, как и вы, верующие атеисты? Нет, атеисты, умные люди боятся не неизбежного наступления зимы - не смерти, а того, что ты к ней будешь не готов.

Если бы эти мои оппоненты были хоть чуть-чуть умнее, они бы утверждали, что я боюсь не факта смерти тела, а мучительной жизни после смерти, а они (умные) знают, что никакой жизни после смерти нет.

И вас, верующих атеистов, душит тот же страх от понимания, что вы по своим моральным человеческим качествам к бессмертию не просто готовы, но и не способны подготовиться, - вам от бессмертия ничего не светит, вернее, светит то, чего вы отчаянно боитесь.

Ведь если моя гипотеза подтвердится (а она подтвердится), то после смерти будут продолжать жить, как люди, только те, кто выработал в душе способность жить во имя общества, поскольку им придётся создавать КОЛЛЕКТИВНЫЙ ум природы. Остальные будут жить как животные - как заживо похороненные. Ну, посмотрите на эти атеистические ничтожества, которые всю жизнь норовили «устроится», то есть проехаться за счёт общества, которые, распахнув пасть, вопили в СССР (и сегодня вопят), что общество не давало им, бедным, колбасы, не давало мяса и импортных шмоток. Общество не пускало их, бедных уродов, за границу, чтобы они могли нажраться виски и плюхнутся одетыми в бассейн в турецком отеле. Ну, в каком обществе тружеников они нужны на этом свете, и кому они будут нужны на том? И вот это они понимают.

От этого понимания верующие атеисты и суют голову в песок мыслишки, что со смертью тела всё прекратится.

Не надейтесь - не прекратится!

Смешно, но эти верующие атеисты даже пугают друг друга: «Еще хуже придется адептам, чем сильнее уверуют (что человек бессмертен), тем хуже для них». А чем хуже? Ведь по вашей вере со смертью тела всё закончится, так какая разница, верил этот человек в своё бессмертие или нет? Почему хуже??

«Дебилы, б…ь! ©.

Немного об истории верующих атеистов

В феврале 1917 года в России был свергнут либералами истинно верующий в бога царь и «военачальники перестали строем водить «христолюбивое воинство» в церковь, последние тут же опустели. То же самое произошло и в гражданском обществе. …Так, известный князь С. Е. Трубецкой, наблюдая полупустые церкви, задался крамольным вопросом: «Можно ли было считать православным государство, в котором 70% солдат (т. е. вчерашних крестьян) перестали посещать храмы, как только Временное правительство отменило обязательное богослужение в армии?»».

И на вопрос, почему православные моментально и на 70% стали атеистами даже в условиях большой вероятности гибели их в бою, попы дают ответ типа «не крепкой была вера в русском народе». Ой, не крепкой!

Но ведь это болтовня ни о чём.

Умных и любознательных людей в любом обществе мало, и такие люди, прочитав убогие религиозные источники и изучив факты, собранные точными науками по устройству мира и живых существ, неизбежно придут к атеизму. Подчеркну - к отрицанию бога и связанных с ним догм, а не к вере, что бога нет. Им не требуется доказывать и объяснять, что бога нет, они и сами это поймут.

Но подавляющая масса народа и не очень умна, и не любознательна - она и религиозные книги читать не будет, и от научных знаний ей скучно. Она верит, поскольку понять не может. Эта толпа будет действовать и думать «как все», веря в то, что «все не ошибаются». И понимая это поведение толпы, на первый взгляд становится всё понятно с отказом в 1917 году русских от религиозной веры и замены её верой в то, что бога нет: до революции царь верил в бога и догмы православия, и «все» верили. А как только революционное правительство перестало верить в бога, то и «все» стали верить в то, что бога нет.

И хотя это тоже логичный ответ, однако, думаю, что на самом деле всё сложнее, поскольку вера это не только вопрос, на который можно отвечать «как все». Вера - это ещё и вопрос твоих личных умственных способностей. Если бога нет, а ты столько лет ему поклоны бил и свечи ставил, то ты кто? Правильно, ты - дурак. А чем глупее человек, тем труднее ему признаться в своей глупости. И такой человек будет тупо держаться глупости, не воспринимая никакие доводы. Не хочу тратить время на примеры, но разоблачение афер дало мне огромный опыт в общении с подобными лицами, не ищущими истину, а убеждающими в том, что они умные, уже даже не других, а самих себя.

И вот с учётом этого человеческого свойства такой одномоментный и огромный откат от веры в бога такого большого количества верующих, требует ещё какого-то объяснения, кроме того, что эти 70% действовали, «как все». Всё же, и достаточно большое количество этих «всех» (даже те же 30%) оставались верующими - можно было примыкать и к той, и к иной толпе. Мало этого, оставалось огромное количество попов - пропагандистов, численно во много раз превосходящих активных революционеров. И авторитетных пропагандистов! Достаточно вспомнить, как в 1905 году поп Гапон повёл к царю десятки тысяч рабочих Петербурга - сделал то, на что революционеры не были способны.

Но тогда что же стимулировало людей поверить не попам, а атеистам? (Тут тоже ответ не однозначен, поскольку в массе своей попы были те ещё, но о том, что эти 70% уверовавших, что бога нет, поумнели и что-то поняли, говорить не будем. Смешно).

Думаю, что тут вот что сыграло большую роль.

Люди грешили, то есть заслуживали попадания в ад, попы, разумеется, назначали пастве какое-то покаяние, сами люди свечки в церквях ставили, поклоны били, но ведь всё равно, как ни кайся, а у человека не было уверенности, что бог его простил и он стал безгрешным. И у большинства верующих того времени (как и у сегодняшних) был страх того, что после смерти тела человек попадёт в ад на вечные муки. Этот страх довлел над ними.

И вот к власти приходят атеисты и убирают причину этого страха - нет бога, нет рая. Но нет и ада! Ничего нет! Ты умрешь, а ничего тебе за твои грехи не будет! Красота! Греши, как хочешь! Пока милиция не видит.

То есть, атеизм это не только понимание ошибочности религий, это не только вера тех, кто «как все», это настоящая религия для морально дефектных людей - тех, кто понимает, что по своим человеческим качествам они люди негодные, - они скорее животные. Для подобных людей атеизм это вера заветной мечты - эта вера позволяет им творить любые подлости при жизни тела, оставляя им одну заботу - продлить жизнь своего тела как можно дольше.

Вот посмотрите на критиков моей гипотезы. Моя гипотеза их трогает? Ну не верите вы в наличие бессмертной души, ну и где тут у вас причина нервничать? Где причина клавиатуру топтать? Без ваших глупых высказываний кто-то другой поверит в бессмертие свой души? Ну, а вам-то что?? Ведь тот, кто поверит в бессмертие души, не будет ни вас, ни кого иного ни грабить, ни унижать. Вам же от этого польза. Так чего вы при мысли о бессмертии из штанишек выпрыгиваете?

Тем не менее, эти критики извергают потоки соплей, причём, чаще всего на меня лично. Это понятно, поскольку понять суть гипотезы, чтобы критиковать её, им не просто, а вывод их ужасает.

Повторю этот вывод, уже сказанный в начале, - таким существам, как они, от бессмертия ничего не светит.

Отсюда у верующих атеистов и страх от мысли, что жизнь со смертью тела не заканчивается. А понять то, что после смерти тела эта жизнь будет не для них, у этих животных ума хватает. В этом отдадим им должное.

О попах атеистической веры

Если у религиозных верующих есть свои пророки, апостолы, раввины, муллы, будды и прочий клир, то и у верующих атеистов тоже есть свои попы - это так называемые «учёные». Я о них писал много раз, но и сейчас парой слов напомню, - в своей массе это люди, которые по своим умственным и физическим способностям не способны работать в реальном деле, поскольку в реальном деле есть реальный потребитель твоего труда, который реально тебя накажет за твою глупость. Посему такие люди устраиваются на лёгкие хлеба в науку, в которой за глупость наказания нет. Присмотритесь, ведь за редким исключением учёные не блещут умом, они не любопытны, посему способны только повторять то, чему их научили книги, а не опыт и жизнь. И ещё писать диссертации и статьи, не противоречащие тому, чему они научились в книгах. Ну и ещё «учёные» всегда готовы украсть какие либо научные идеи у настоящих учёных и выдать их за свои.

Не уверен, что вам будут понятны все примеры. Но вот такой. В СССР были десятки тысяч учёных экономистов и философов, началась «перестройка» и эти учёные были главными идеологическими её консультантами и инициаторами. И эти «учёные» ничего не взяли из опыта СССР, все эти тупые «рыночные отношения» во всей их дикости внедрённые на территории СССР, эти учёные приволокли с Запада. Смешно сказать, но Запад учил их даже взятки брать и откаты делать. Был у Ельцина такой советник, кандидат наук Станкевич. Так он, когда брал взятки, писал расписки.

«Учёные» - это чрезвычайно косное сообщество, а тех, кто в науке реально что-то ищет (такие тоже есть), очень мало, да и они, как правило, вынужден бороться с массой тупой и алчной косности.

И вот комментатор, который как бы искренне хочет понять, что к чему в вопросе со смертью, очень умно так, «научно» мне возражает: «Вы утверждаете, что атеисты такие же верующие, только они верят в науку и не верят в бога/душу. Это, мягко говоря, не так. Доказательства, основанные на научном методе, строго логичны и ликвидируют незнания, ликвидируют тайны и отсутствие понимания об объекте научного исследования. А вера - это просто вера, она бездоказательна и нерациональна. Приверженец научного метода познания в принципе не может утверждать, что чего-то там нет. Просто он принимает за основу понимания теорию, которая наиболее полно и доказательно описывает мироздание на данный момент и, если, будет сформирована и сформулирована новая теория, более доказательно и полно описывающая природу, именно она будет принята на вооружение учеными, как самая современная и научная на данный момент».

Это стандартное бла-бла-бла «приверженца научного метода познания», не представляющего, что именно творится в науке. Не представляющего, как именно эти «учёные» познают. Поймите же, этот ваш текст - это детские мечты о том, какой хотелось бы иметь науку, а не о том, какая она на самом деле. Вашу некомпетентность в этом вопросе подтверждает и то, что вы в качестве доказательства реальности своих представлений предложили мне посмотреть ролик не от реального работника науки, имеющего перед наукой реальные заслуги, а ролик того, кого без натяжек можно назвать «сопливым пацаном» https://www.youtube.com/watch?v=hvxB51OoS-c&feature=youtu.be.

Попики на службе

Читатели тоже могут посмотреть, как в этом ролике молодой человек бодро и громко зачитывает зрителям много «умных» слов… ни на грош не понимая, что эти слова описывают. Даже в предельно элементарных случаях.

Вот, к примеру, он «объясняет» изменение веса человека в момент смерти. Ну, что может быть проще понятий веса и взвешивания? Понятий, с которыми мы сталкиваемся каждый день, по меньшей мере, в магазине. Теперь представьте себе эксперимент: умирающий лежит на кровати, кровать стоит на весах, которые в момент смерти показывают, что вес умирающего изменяется. И как же это изменение веса объясняет эта сопливая жертва «логичной» науки?

А вот как: «Скорее всего, данные изменения в весе, если они и были зарегистрированы и не вызваны погрешностью, связанны с банальным перераспределением веса в отсутствие мышечного тонуса». Но мышечный тонус это «состояние длительного стойкого возбуждения нервных центров и мышечной ткани, не сопровождающегося утомлением (Википедия)». Ну, как и куда может перераспределиться вес в отсутствие возбуждения нервных центров мышечной ткани? Из стоящей на весах кровати куски тела выпрыгивают на пол, раз мышцы тонус потеряли?

Совершенно бездумно извергаются штампы типа: «Зато есть все основания говорить, что никакой души не существует, есть центральная нервная система. Функции, приписываемые верующими некой непостижимой, неизмеримой и несуществующей субстанции, целиком и полностью лежат на головном мозге и других частях ЦНС. То, что наше сознание, мышление, психика, эмоции и чувства это продукты деятельности нашего мозга - бесспорный факт, отвергать который равносильно заявлению о том, что Земля плоская», - это журчит «учёный», начитавшийся умных слов, но и близко не представляющий, что такое мозг.

Я писал уже об этом, но напомню, что есть мнения и людей, имеющих реальные заслуги перед наукой, реально видевших и занимавшихся изучением мозга. Вот академик, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии, нейрохирург Арнольд Федорович Смеянович. Он не просто учёный, не просто академик, он за 47 лет практики провел на мозге операции почти у 9000 пациентов, сейчас он лично выполняет по 250 сложнейших вмешательств в мозг каждый год, причём, уже свыше 5 лет у него нет операционной летальности.

Его спрашивают об этом, для дебилов «бесспорном», «факте» того, что наши мысли «это продукты деятельности мозга»: «Арнольд Федорович, почти каждый день Вы всматриваетесь в мозг и говорите, что для ученого он на 99,9% — тайна». И Смеянович отвечает (выделено мною, - Ю.М.):

«Да, я вижу перед собой вещество, клетки которого наполнены таким объемом знаний, что хочется, подобно Ньютону, снять шляпу перед каждым исследователем его. Не ясно, как он «работает. На любой сигнал от нерва, уха или глаза в нем создается «картинка». Но как в итоге человек понимает, что это — обезьяна, это — светильник, а это — он сам? Ясно, что мозг мощнее любого суперкомпьютера. Тактовая частота процессора измеряется в герцах или терагерцах; а у человека всего лишь килогерцы. Сигнал идет от нейрона к нейрону не со скоростью света, а 1 400 м в секунду. Тем не менее, мозг «крутится» намного быстрее. Самое удивительное, что у сознания нет места в теле, а связь мозга и мысли — вообще тайна дремучая».

В самом деле: тактовая частота нейронов мозга в миллиард раз ниже существующих компьютеров, скорость сигналов - в 200 тысяч раз медленней, а думаем мы быстрее компьютера. Ну как так? Да только так, что мы не мозгом думаем, но тогда - чем??

Да, это тайна дремучая для человека реально изучающего мозг, но для ставшего «учёным» глупого балабола, тайн, как видите, никаких нет - ему всё понятно.

Ну и вообще противно становится, когда этот «вьюноша» начинает журчать о том, чего сам даже примерно не понимает, скажем: «Наука не догматична. В ней нет причин, по которым реальные явления, противоречащие сложившейся картине мира, можно было бы отвергать, поэтому любые, пусть даже самые неудобные, но подтверждающиеся фактами идеи, в научном сообществе принимаются». Такое мог заявить только напыщенный дурак, не представляющий даже элементарных отношений в среде грабящих бюджет паразитов, называющих себя «учёными».

В этой «науке» попытка опровергнуть сложившуюся догму, подрывает материальную базу тех, кто с этой догмы кормится. Да «учёные» за эту сою догму-кормилицу «пасть порвут и моргалы выколют». Попробуйте даже сейчас сказать что-либо против моргано-вейсмановской генетики, согласно которой гены это шарики диаметром 0,2 микрона, которые с зародышевой плазмы перепрыгивают на хромосомы яйцеклетки и сперматозоидов. В 1964 году, практически уже в третий раз Президиум Академии Наук СССР принял постановление, запрещающее всем научным советам, журналам, научным кафедрам принимать, рассматривать, обсуждать и публиковать работы, критикующие теорию относительности Эйнштейна. И это было практически всегда. Прочёл бы в Википедии хотя бы историю отца асептики Игнатия Земмельвейса. (Правда, вопрос - понял бы этот болтун что-либо из судьбы Земмельвейса?).

И вот такие люди и являются попами религии атеизма - болтающие, сами не понимая что. Как попы свое «паки, паки», так и эти своё «мозг, мозг».

А болтать их так заставляет не только глупость и не способность мыслить, но и ужас от мысли о смерти собственного тела.

Вернее, ужас того, что после этой смерти всё и начнётся.

P.S. В качестве постскриптума дам ещё одну, последнюю лекцию:

https://www.youtube.com/watch?v=yDvHE51NxEQ&feature=youtu.be