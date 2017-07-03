Отток капитала из России за четыре месяца вырос до рекордных $1,6 млрд

Иностранные инвесторы четвертый месяц подряд интенсивно сокращают вложения в российские активы. За это время они вывели из российских акций более $1,6 млрд, что стало максимумом с августа 2013 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) и «Ренессанс Капитала».

Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. Больше было выведено только из Китая - $4 млрд, рынок которого значительно больше российского. Только за последнюю неделю объем средств, выведенных из фондов, ориентированных на Россию, превысил $83 млн.

Лидерами по привлечению средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца было инвестировано соответственно $2,6 млрд и $1 млрд.

Нынешнему негативному восприятию инвесторами российского рынка способствуют в первую очередь внутренние риски, которые привели к ухудшению инвестиционного климата в стране. И на первом месте — неоправдавшиеся ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы после избрания нового президента США.

Привлекательность рублевых активов снижает и обострение корпоративного конфликта «Роснефти» с АФК «Системой». «Ситуация вокруг АФК «Система», безусловно, не улучшает инвестиционный климат на российском рынке, однако пока влияние данной истории на рынок ограничивается, по сути, динамикой котировок бумаг самого холдинга и частично МТС»,- приводит издание мнение начальника управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Владимира Веденеева.

Пессимистичным настроениям иностранных инвесторов способствует и низкая эффективность соглашения ОПЕК+, поскольку глобальные запасы нефти сокращаются гораздо медленнее, чем ожидалось.