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Московский листок

МЧС снова предупредило об ухудшении погоды в столице

Опубликовано 03.07.2017 в разделе комментариев 0

МЧС снова предупредило об ухудшении погоды в столице

В Москве и Подмосковье в понедельник, 3 июля, объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды и вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций. Ожидается, сообщает МЧС России по Москве. В регионе ожидается гроза, дождь и шквалистый ветер до 17 м/с.

В МЧС отметили, что в случае ухудшения погоды возможны скопление воды на дорогах, затруднения в движении транспорта и дорожно-транспортные происшествия, повреждения линий электропередачи, слабо укрепленных рекламных конструкций, повал деревьев, а также попадание разрядов молний в не оборудованные громоотводом объекты.

Ранее Гидрометцентр из-за сильного ветра, дождя и грозы в Москве объявил в понедельник о желтом уровне погодной опасности (погода потенциально опасна).

Накануне синоптики центра погоды "Фобос" заявили, что жители Москвы и других регионов Центральной России теплого лета скорее всего не дождутся. "На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадёживающих прогнозов по поводу жары под 25...30 °C. Лето будет скомканным, не уверен, что мы сможем при таких температурах открыть купальный сезон. Если только смельчаки", - рассказал в интервью RT ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец.

 



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