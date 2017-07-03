Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина

Временно исполняющей обязанности гендиректора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина, сообщил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

«Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России», — написал чиновник в своём Twitter.

Ранее Ольга Осина занимала должность первого заместителя гендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП «Почта России». Контракт предыдущего гендиректора ФГУПа Дмитрия Страшнова истек 1 июля.

В конце 2016 года Страшнов стал фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной выплаты главе ФГУПа премии за 2014 год в размере 95,4 миллиона рублей. По версии прокуратуры, расчет вознаграждения основан на размере чистой прибыли, которая образовалась за счет полученных из федерального бюджета денег для покрытия убытков. Страшнов обвинения в свой адрес опровергал утверждая, что получил премию на законных основаниях.

В марте 2017 года Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о незаконном начислении премий руководству "Почты России". Сумма ущерба выросла с 95 до 128 миллионов рублей.