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Московский листок

Бюджет-2018: ничего хорошего

Опубликовано 03.07.2017 автором в разделе комментариев 0

бюджет деньги
Бюджет-2018: ничего хорошего

Для меня важнее сейчас "вести с экономических полей", нежели надоевшие до тошноты реляции из всяких идлибов-алепп и прочих эр-зоров. Положение же таково: бюджет 2018 года будет намного более тухлым, чем в 2017 и прежде. Даже записной оптимист, глава МЭ Орешкин говорит, что в ближайшей перспективе рост экономики составит всего 1,5% в год. Если мы учтем натяжки "прирученного" Росстата, то ясно - никакого роста не предвидится. Расходы казны не только заморозятся даже в номинальном выражении - они пойдут вниз.

Если в 2017 году бюджетные расходы запланированы на 16,24 трлн руб., то в 2018-м –16,04 трлн руб., а в 2019-м –15,99 трлн руб.
(подробнее о "счастье" с бюджетом-2018 -
http://www.ng.ru/economics/2017-06-27/1_7016_budget.html)

Силуанов (МФ) обещает рост трат казны лишь с 2020 г.
"«Мы сейчас, по сути, живем в долг, проедая резервы. Наша задача – выйти из этой ситуации и сделать бюджет сбалансированным при цене нефти 40 долл. за баррель, – подчеркнул Силуанов. – Нам придется пройти непростые годы – 2018-й и 2019-й. А уже с 2020 года мы можем наращивать расходы чуть более чем на 0,5 трлн руб. в год», – добавил министр. А во вчерашнем интервью ТАСС он сформулировал более жесткую позицию: «Мы в Минфине рассчитываем, что до 2020 года – по 19-й включительно – бюджетные расходы не должны расти. Даже в номинальном выражении»..."
http://www.ng.ru/economics/2017-06-27/1_7016_budget.html

То есть, уже впору говорить не о "потерянном десятилетии" 2008-2017 гг, а практически о полутора десятках прохлопанных лет. С чего расти экономике-то? Все факторы для этого либо убиты, либо намеренно не задействуются. Ну здравствуй, стагфляция! Я о ней читал в детстве в советской прессе конца 70-х, писавшей о проблемах экономик США и Европы (Общего рынка). Теперь они будут в РФ. Положение Путина шибко смахивает на ситуацию у Никсона в 1972-м. Итак, и девальвация, и страна тонет в трясине разорительной, ненужной войны, и экономика в бедствии, и внутри - политический кризис.

Роста Кремль добиться не может. Дорогой нефти больше нет. Использовать разумную эмиссию "вера" не велит. Население обнищало - доходы с 2013-го как минимум на четверть у него пали. Рассчитывать на сколь-нибудь значительный рост получек в государственном и негосударственном секторах нельзя. Никаких западных кредитов не будет. Чтобы в РФ строили заводы и фабрики западные инвесторы, нужно вводить протекционистские барьеры. Чтобы выгоднее было не привозить в РФ готовые товары, а выпускать их на месте. Но Кремль скорее удавится, чем пойдет на такой маневр. Снова нолиберальная "вера" не велит. Нет ничего святее принципов ВТО.

***

Отсюда и прогноз: РФ будет очень больно. Какие расходы казны будут резать в первую голову? Нет, не на футболы-мундиали. Туда сотни миллиардов направят беспрекословно. Экономить будут на пенсионерах, на науке, культуре, поддержке реального сектора, на образовании. И, конечно, жестокая "ломка" ожидает военно-промышленный комплекс. Ему заказы порежут солидно. А это - новые проблемы в виде падения производства и новой волны безработицы. Ибо ВПК РФ так и не научили зарабатывать деньги самостоятельно, он похож на домашнего кота, что мышей сам ловить не умеет, а ждет порцию консервированного корма в миску. "Эффективные манагеры" не смогли воспроизвести даже советскую модель ВПК: когда предприятия, помимо военной части, имели еще и гражданское производство. Постсоветские тупицы простроили ВПК без гражданской части производства! А теперь пытаются домашнего кота, коего кормили из рук, выпихнуть в дикую природу. Мол, сам кормись. Итог вполне предсказуем: социальный шок после падения военных подрядов.
Обстановка складывается прескверная. Не думаю, что Кремлю удастся предотвратить перерастание экономических бедствий в политический кризис. Ведь теперь бескормицей недовольна и "элита", а это для власти куда страшнее бессильного "народного гнева". Ежель исчезают прежние "распильные" барыши, "элиту" пропагандой и маршами Бессмертного полка не накормишь.
Выводы сделай сам, читатель. Не забыв выключить дебилоящик с его сериалом "Серук" (Сирия, Единая Россия, Украина)



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