Прыжки с Ворошиловского моста. Зачем ты прыгал?

1 июля около 21:00 в полицию поступило сообщение, что с Ворошиловского моста один за другим спрыгнули 18-летние девушка и два парня.

По словам очевидцев, первой через перила Ворошиловского моста перелезла девушка. Она не смогла удержаться и упала в воду плашмя — на спину. Парень вошел в реку вроде правильно, но тоже получил травмы, однако смог удерживать барышню на поверхности, пока не подоспели спасатели.

А вот откуда взялся третий и зачем прыгал он — вообще непонятно. По словам прохожих, наблюдавших за его прыжком, он появился там минут через двадцать после того, как прыгнули первые два.

Между тем, именно этот, третий, чудом остался жив: его вытащили из Дона без сознания, известно, что у парня - повреждения внутренних органов.

Всех троих увезли на одной машине "скорой пмощи".

- Ворошиловский мост очень высокий, это одна из достопримечательностей не только Ростова, но и всего юга России, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Его в хорошую погоду и с самолета видно. Проект вырос из студенческой дипломной работы , это первый мост в мире, крепление которого осуществлялось при помощи эпоксидной смолы. Для создания его насыпи на левом берегу Дона был уничтожен Царский курган, исторический памятник античности, сопоставимый с египетскими пирамидами. Правда при его ликвидации было обнаружено много уникальных золотых вещей, целая коллекция скифского золота. Но ее вскоре украли и переплавили на колечки... Это Ростов. А идея прыгать с моста такой высоты однознано идиотская, потому что удар о воду с такой скоростью может привести к смерти немедленно, но даже если и останешься жив, повреждения внутренних органов все равно будут давать себя знать. И что интересно, нет ни охраны, ни ограждений никаких - пока искал видео получше, обнаружил, что за время его существования с моста этого прыгнуло множество людей, большинство насмерть. Только в последнее время с десяток случаев...