Миллионера-бездельника Страшнова убрали с глаз народных подальше, заменив дамой

Временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина. Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в своем Twitter. До этого назначения Осина была заместителем Страшнова. Как отмечает телеканал "Дождь", на посту заместителя Осина занималась административными и финансовыми вопросами.

"Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России", - написал министр в твите.

Ранее РБК сообщило о том, что контракт Дмитрия Страшнова на посту гендиректора ФГУП истек 1 июля и продлен не будет. По данным агентства, на место гендиректора "Почты России" рассматривалось пять кандидатур. Среди возможных претендентов назывались заместители министра экономического развития Станислав Воскресенский и Николай Подгузов.

Прошлой осенью Страшнов оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что его премия за 2014 год составила 95,4 миллиона рублей. Прокуроры установили, что при заключении контракта со Страшновым не была определена величина норматива возможного вознаграждения. Кроме того, трудовой договор не согласовывался с правительством, хотя для ФГУПов это обязательное требование.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, комментируя скандал, назвал доходы генерального директора ФГУП "Почта России" "антирекордом". Он высказал мнение, что многомиллионная премия главы госпредприятия - "откровенная наглость". "Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 тысяч рублей, а он себе бонусы под 100 миллионов начисляет!" - возмутился генеральный прокурор, добавив, что "совесть все-таки надо иметь".

Сам Страшнов, комментируя ситуацию, заявил, что выплаченная ему премия рассчитана по правилам, а все споры вокруг ее законности чрезмерно обострены. В Минкомсвязи РФ также признали законной премию Страшнова, отметив, что она выплачена в соответствии с нормативными документами.

В декабре стало известно, что трудовой договор со Страшновым будет продлен до 1 июля 2017 года. Источники не исключали, что по истечении этого срока может быть рассмотрен вопрос о смене главы компании. Дмитрий Страшнов возглавлял предприятие с 2013 года.

В феврале 2017 года в Следственный комитет РФ были направлены материалы еще одной прокурорской проверки относительно размеров выплат заместителям Страшнова. В марте Главное управление по расследованию особо важных дел СК возбудило уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой. По версии следствия, она рассчитала Страшнову завышенный в 8 раз должностной оклад и завысила размер вознаграждения за 2014 год.

От редакции: При этом качество работы почты, выражаясь языком "бизьнеса" - никак не поменялось и не поменяется. А если оценивать за последний год работу - так и ухудшилось. Даже в ЦАО Москвы, где всё должно быть образцовым - то коробки нужного размера нет, то "средние" пакеты кончились и приходится маленькую посылку упаковывать в огромный пакет (и переплачивать при этом, что не планировалось), то не работает оплата по картам... Страшнова-то есть, за что уволить, но что даст смена "интерфейса" на И.О.? Есть подозрение, что "Почта России" как заброшенный на самотёк "рудимент социализма" в понимании государства-Трубы есть только обуза, которой лучше не заниматься, а то станет ещё хуже... Тут, получается, всё выстраивается как в восточных деспотиях - перемены есть враг настоящего, не менять ничего, а если и менять, то в сторону "раньшего" - в данном случае недостижимого уровня работы Почты СССР.

Д.Ч.

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