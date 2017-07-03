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Московский листок

Более половины россиян заявили о доверии ГИБДД

Опубликовано 03.07.2017 в разделе комментариев 0

Более половины россиян заявили о доверии ГИБДД

Более половины россиян (52%) доверяют Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), 57% считают, что ведомство в целом справляется со своими задачами, сообщает Интерфакс со ссылкой на июньский соцопрос ВЦИОМ.

При этом, 43% опрошенных заявили, что «скорее доверяют» сотрудникам дорожной полиции, а 9% респондентов заявили, что доверяют им «полностью». Социологи отмечают, что в городах с населением более 500 тыс. жителей, процент доверия оказался выше. Так в Москве, Петербурге о полном доверии гаишникам сообщили 11% опрошенных.

Кроме того, среди людей в возрасте 60 лет и старше эта доля выше, чем среди 18–24-летних: 50% против 42%.

О своем недоверии ГИБДД говорит 41% россиян: «совсем» не доверяют сотрудникам полиции 13%, а «скорее не доверяют» им 28%.

Социологи отмечают, что уровень коррумпированности ГИБДД, по мнению россиян, заметно снизился. Если в конце 2015 года о продажности гаишников говорили 32% (первое место в рейтинге), то сейчас - 23% (второе место).

Главными коррупционерами россияне назвали сотрудников медицинских учреждений. В частности, 27% граждан заявили, что именно врачи являются главными взяточниками.

 



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