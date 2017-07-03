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Московский листок

Строительство Второго кольца метро обойдется московскому бюджету в 380 млрд рублей

Опубликовано 03.07.2017 в разделе комментариев 0

Строительство Второго кольца метро обойдется московскому бюджету в 380 млрд рублей

Суммарная стоимость всех участков Второго кольца метро в Москве составляет 378,9 млрд рублей, передает Интерфакс со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Самым дорогим участком нового кольца является первый радиус от станции "Деловой центр" до станции "Нижняя Масловка" протяженностью 12,4 км. Это объясняется глубиной линий и очень непростыми гидрогеологическими условиями, в которых приходится строить. Стоимость работ на этом участке составит 83,6 млрд руб.», – отметил Бочкарев.

По его словам, самым дешевым участком станет южный радиус – от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская». «С реконструкцией действующего участка метро между станциями "Каширская" и "Каховская" работы обойдутся в 48,2 млрд руб.», – сказал Бочкарев.

При этом он отметил, что окончательная сумма стоимости строительства нового кольца может еще «незначительно измениться».

Как ранее сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, замкнуть кольцо с 31 станцией планируется в 2020–2021 гг.

 



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