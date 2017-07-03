В годовщину создания стратегических сил КНДР заявла о способности нанести ракетный удар по любому врагу

В понедельник, 3 июля, КНДР отмечает годовщину создания своих стратегических сил, ответственных за разработку ракет. В этом году Пхеньян воздержался от традиционного воинственного антиамериканского заявления, однако рассказал о том, что новые ракеты способны нанести удар по всему миру со 100-процентной эффективностью, передает Yonhap.

"Стратегические силы, столь любимые гражданами КНДР, являются гордостью властей страны, они обеспечивают нам надежное ядерное оружие", пишет по этому поводу центральная партийная газета Северной Кореи "Нодон синмун".

В заявлении говорится, что разработанные в Северной Корее ракеты способны поражать любую цель на Земле, при этом их невозможно отследить из-за сверхбыстрых запусков и полетов. А испытания ракет всегда успешны.

Издание напоминает об удачных испытаниях ракет повышенной дальности "Хвасон-12", ракет среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" и крылатых ракет класса "земля - море".

Несмотря на отсутствие прямых угроз в адрес Вашингтона в заявлении все-таки отмечается стремление "американских империалистов" помешать ядерной программе Северной Корее.

Торжества в ознаменование создания в 1999 году стратегических сил Северной Кореи проходят спустя несколько дней после того, как президент Южной Кореи Мун Джэ Ин и президент США Дональд Трамп встретились, чтобы обсудить способы сдерживания ядерного потенциала Ким Чен Ына. Мун и Трамп согласились оставить возможность для диалога с Пхеньяном "при правильных обстоятельствах".

В совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Трамп и Мун договорились тесно координировать свою работу для достижения полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова мирным путем. Они призвали КНДР воздерживаться от провокационных действий и риторики.

А в понедельник, 3 июля, Дональд Трамп обсудил угрозу, исходящую от Северной Кореи, с главами Китая и Японии. Глава КНР Си Узиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Как напоминает The Star, ракета, запущенная северокорейскими силами в конце прошлого месяца, взлетела на в высоту, в пять раз превышающую высоту орбиты Международной космической станции. Эксперты Reuters полагают, что Ким Чен Ын вплотную приблизился к своей цели - создать оружие для поражения Соединенных Штатов.

"Чтобы избежать стрельбы ракетами большой дальности по территории Японии или над нет, северокорейцы запускают их практически прямо вверх. Они поднимаются высоко в космос, но возвращаются относительно близко к точкам запуска", - говорит Джошуа Поллак, редактор вашингтонского Nonproliferation Review. Уже сейчас, как показывают расчеты, ракеты могут достигать Аляски.

Новый запуск был произведен спустя несколько дней после принятия Советом безопасности ООН новых санкций против КНДР из-за того, что Пхеньян, несмотря на требования организации, не прекращает пуски. Под санкции попали 14 физических и 3 юридических лица.

От редакции: Ну а вы бы как себя вели, будучи маленькой, половИнной страной - когда вокруг вас плавают акулы капитализма? Что, не создавали бы свой ядерный потенциал лишь для того, чтобы иметь право двигаться по социалистическому пути? Смешны сетования благолиберАлов, которые из сверхобеспеченности советской инфраструктурой только и могут, что высказывать "фи" в сторону социалистических "изгоев". Ах, у них голод! Ах, они там ходят все строем! Какой ужас... Но ведь враньё на вранье - вся эта либеральная вонь. И, кстати, если вслушаться, то даже в нынешней, собственной негативации социализма в издании КНДР - спустя много лет после собственноручного убийства социализма советского, слышится суфлирование ЦРУ. Уж конечно они ощущают себя всесильными после того, как СССР "сам рухнул" - хотя и не скрывают некоторой, не решающей, но всё же помощи.

Но в нынешней обстановке, чтобы понимать значение ядерного оружия для КНДР и вообще для любой бросающей вызов империализму страны - вы взгляните на Йемен. Вот идеал того, какой с точки зрения США должна быть с"страна-изгой". Сжираемая холерой, где 70% населения голодают. Хочет стать такой КНДР? Нет, не хочет - потому и делает свои ракеты, потому и готовится к превентивному удару, и даёт достойный отпор США на информационном фронте тоже. Никак иначе - ибо ввергнутый в пучину войны и разрухи йемен стоит перед глазами и много ещё стран, которые нужны "золотому миллиарду" именно в таком полуживом виде. А иначе - нет иерархии, иначе капитализм на Земле и не функционирует. Зато вот в РФ ядерное вооружение оказалось в руках криминальноватых... Следы "передела" 90-х? Читайте откровеннейшую статью Анатолия Бобыля, физика-ядерщика, создававшего "ядерный щит" Советской родины ещё в 1970-х.

Д.Ч.

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