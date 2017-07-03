В Роснано воровали миллиардами, но Чубайс опять ни в чём не виноват

Корпорация вкладывала в нанопроекты суммы в 8 раз меньшие, чем по документам, направляемым в Минфин. При этом большая часть средств размещалась на депозитах, а полученные проценты шли на выплаты топ-менеджменту Роснано.

Так, например, в отчёте по итогам трёх кварталов 2012 года говорилось об инвестировании в нанопроекты 8,4 млрд из полученных 20 млрд рублей. Но анализ банковских счетов корпорации, проведённый аудиторами, показал, что в это же самое время 95% выделенных под госгарантии средств лежали на банковских депозитах, с которых "капали" проценты. Таким образом, лишь около 1 млрд рублей было вложено в профильные проекты корпорации.

Счётная палата также упомянула, что "процентный доход от размещённых государственных средств в коммерческих кредитных учреждениях в основном объёме направлялся на финансирование расходов аппарата управления". Говоря проще, топ-менеджеров госкорпорации.

В 2014 году было объявлено о досрочном прекращении полномочий главы корпорации Анатолия Чубайса. Но ушёл он недалеко — тут же возглавил созданную им же управляющую компанию (УК). Ей в управление и было передано Роснано.

Дело в том, что эта самая УК по договору об управлении Роснано получает комиссию за свои услуги. При этом средства, полученные Роснано с помощью госгарантий, допустимо направлять на оплату услуг, оказанных госкомпании при осуществлении её деятельности. Таким образом, Роснано платит госсредства УК за её услуги, тогда как на саму УК запрет на использование полученных средств на выплату руководству не распространяется.

Так, Роснано за 2014-й и 2015 годы было выплачено за услуги УК более 8 млрд рублей. При этом в отчёте аудиторы отдельно подчеркнули, что договор на управление между Роснано и УК составлен так, что "даже с убыточных проектов, при условии выхода из них, Роснано выплачивает комиссию за успех у пользу УК”.

Например, проект "Поликремний". Инвестиции в него составили 16,9 млрд рублей. Поступления от проекта — 177,6 млн. рублей. Комиссия за успех — 20,95 млн.

В пресс-службе Роснано сообщили, что "категорически не согласны с замечанием Счётной палаты". В Минфине пока не предоставили комментарии Лайфу.

А помните, как всё романтично начиналось 10 лет назад и что сулили нам нанИсты Чубайса? Вот их документ, ознакомьтесь:

Выдержка из "Поручения Президента Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. № Пр-688

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Президентская инициатива

«Стратегия развития наноиндустрии»

Нанотехнологии для России и для каждого человека

Наномир бросает вызов большинству привычных представлений о характере физико-химических превращений вещества, о возможностях их использования. В ближайшие несколько лет применение нанотехнологий в промышленных масштабах качественно изменит многие сферы человеческой деятельности, повседневную жизнь людей.

Станут доступными и востребованными солнечные батареи, гибкие цветные дисплеи, на порядки более быстрая и емкая электроника, методы диагностики и лечения смертельных заболеваний. Изменятся технологии строительства и архитектурные решения. Будут созданы автомобили, работающие на водородных топливных элементах. Новые системы управления, легкие и прочные конструкционные материалы значительно увеличат надежность и снизят стоимость летательных аппаратов всех типов, прежде всего самолетов и космических кораблей. Высококачественная посуда, телевизионная аппаратура высочайшего класса, практически вечные батарейки или лампочки будут доступны каждому. Устройства для фильтрования воздуха и воды существенно улучшат экологическую ситуацию. Еда будет храниться в специальных упаковках, которые смогут обеспечить сохранность продуктов, определить начинающуюся порчу и просигнализировать об этом потребителю. Одежда будет несминаемой, стойкой к воздействию воды и грязи и невосприимчивой к запахам. Цветной асфальт, контролирующий скорость движения, стены, впитывающие и перерабатывающие ядовитые выхлопы, из области сказок перейдут в реальность."

А вот что было год назад, просто напомним. Миллиардные бонусы получили все топ-менеджеребцы, которые нынче либо в бегах, либо в наручниках:

ГК "Роснано" «Роснано» не намерено реализовывать те предложения Счетной палаты по вопросу выплаты премий руководству, с которыми не согласно, передает 12 июля 2016-го года РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации Анатолия Чубайса.

«В анализе Счетной палаты были высказаны предложения, касающиеся совершенствования мотивационного механизма «Роснано». Часть из этих предложений мы считаем правильными и разумными. Я уже рассказывал о них. По части из них мы не согласны со Счетной палатой», - пояснил Чубайс. Он отметил, что предложения СП, которые «Роснано» не считает разумными, реализовываться не будут. «Мы не будем их реализовывать. Мы не делаем неразумные вещи», - заявил Чубайс.

Напомним, ранее Счетная палата обнародовала доклад по итогам проверки ОАО «Роснано» в период 2010–2015 годов.

По данным аудиторов, за этот период госкорпорация выплатила вознаграждение собственной УК на 8,09 миллиарда рублей, из них комиссия за управление составила 7,96 миллиарда рублей, а комиссии за успех — 0,13 миллиарда рублей. Комиссия за успех выплачивается УК по инвестпроектам, из участия в которых выходит АО "Роснано".

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