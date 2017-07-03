Миллионер Песков не находит ничего страшного в паническом оттоке капитала из РФ

Отток капитала из РФ, зафиксированный аналитиками, в Кремле признали конъюнктурным процессом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенная волатильность всегда возможна и капитал может как приходить в страну, так и уходить из нее.

«Те или иные параметры инвестиций становятся более привлекательными для инвесторов. Поэтому это достаточно волатильный конъюнктурный процесс», — сообщил журналистам представитель Кремля.

СМИ пишут, что иностранные компании вывели более $1,6 млрд из российских акций. Это максимальный отток за последние 3,5 года.

Бегство инвесторов аналитики связывают с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», а также с падением цен на нефть.

От редакции: Воистину многофункциональный Песков затмевает афоризмами иных экономистов! Это ведь каких познаний надо быть кладезем, чтобы увидеть за сиюминутным бегством капиталов (но не капиталистов) из РФ готовую формулу, которой место во всех учебниках уровня "Экономикс": капитал может как приходить в страну, так и уходить из нее! Но почему-то только уходит... А ведь кремляди создали все условия для зарубежных коллег: эксплуатируйте здешний пролетариат, как пожелаете, уважаемые господа капиталисты, социалистической собственности больше тут нет, как и прав рабочих! Мы даже с вас лишних налогов не возьмём! Вон, как нашим-то буржуям живётся прекрасно - только 13 процентов налога, это ж сказка сплошная, никакой прогрессивной шкалы...

Однако как иностранный, так и родимый капитал - стабильно утекает за рубежи сырьевой империи. И модное, вкусное слово "волатильность" пора заменить на "сволочильность" - ведь собственная индустрия в РФ уничтожалась под единственным предлогом того, что иностранный капитал придёт и сделает всё лучше, а шеф Пескова путин разрезал ленточки на заводах под Питером, как бы являя новую линию. Вот же - зачем вам, совкам, все эти ваши ЗИЛы, АЗЛК, ГАЗы? Сразу построим заводы Форда, японских понастроим - и будете вы работать на лучших капиталистов, а сами ездить на машинах мирового уровня! Но что-то пошло явно не так - и конвейеры заводов этих и прочих, которые ещё работают, всё чаще простаивают, а рабочий день сокращают вместе с зарплатой... Но что это всё мультимиллионеру Пескову - он-то обеспечен прекрасно в доле инфо-лакея силовигарха номер один, отдыхает, то в Париже с дочуркой, то в Испании - он и сам туда подастся, как только побегут не одни капиталы, н окапиталисты.

Д.Ч.

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