Думаки обещали заступиться за дольщиков, а их главный враг Мень обещал "облегчить"

Депутаты Госдумы в ходе парламентских слушаний под руководством спикер нижней палаты парламента Вячеслава Володина выработают поправки в законопроект кабмина о фонде участников долевого строительства. Об этом пишет ИА REGNUM.

Володин уверен, что доработка законопроекта необходима, чтобы не допустить повторения сложившейся ситуации, а также защитить права граждан.

Министр строительного комплекса и ЖКХ России Михаил Мень рассказал, что за время, прошедшее после принятия законопроекта в первом чтении, документ был существенно доработан с учётом позиций комитетов Госдумы РФ. В частности, предусмотрено преобразование фонда в публично-правовую компанию.

«Это автоматически обеспечивает дополнительную прозрачность деятельности фонда - контроль и аудит Счетной Палаты РФ, проведение закупок в соответствие с требованиями закона о закупках», - отметил министр.

- Не знаю, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - о каких фондах разглагольствует Мень, однако проходя ежедневно мимо его министерства, что на углу Большого Каретного и Садового кольца, я вижу там пикетчиков, тех самых дольщиков, которые вынуждены одиночно пикетировать Минстрой, поскольку с реновацией этой чёртовой их отодвинули на двадцатый план, а проблемы-то дольщиков теперь обросли дополнительными слоями, ведь переселение жителей хрущоб будет проводиться с использованием и домов, возведённых, но не доведённых на средства дольщиков, выходит, что власть просто стравливает беднейшие слои населения, и Володин этот процесс пытается завуалировать какими-то закончиками, хотя почти месяц назад начатая голодовка дольщиков в Новосибирске дала понять всей стране, что ничего думаки не решают...

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