Жители Клина перекрыли Ленинградское шоссе требуя включить горячую воду

Около 150 жителей подмосковного города Клин перекрыли Ленинградское шоссе, требуя возобновления подачи горячей воды после планового отключения, сообщает портал Klin.info.
По данным издания, митингующие на некоторое время парализовали федеральную трассу, а пытавшимся проехать через город автомобилям пришлось искать альтернативные маршруты.
По данным сайта «Серп и молот», горячую воду жителям Пролетарского проезда в Клину и поселка 31 Октября отключили в городе 13 июня и до настоящего времени не включили. В районной администрации ситуацию объяснили тем, что котельные, находящиеся в частной собственности у ООО «КТЭС», были остановлены из-за того, что собственник не внес оплату за энергоресуры. Там также пообещали, что горячая вода появится до 1 июля, но этого так и не произошло. Также администрация района обратилась в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку и для принятия мер прокурорского реагирования.
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Сидор написал 03.07.2017 19:28
старый ватник написал 03.07.2017 19:07
. г\в можно включить то , но тогда она побежит по подвалам , как всю весну было . парная не совсем то , что нам нужно . хоть перекрывай , хоть взрывай
федералки - а воды горячей не будет . может
к зиме сшаманят , может дырявые трубы не лопнут ?
смиренно ждем конец кина , матюгаться с властями бесполезно стало ...