Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Спикер парламента Чечни Даудов вымагал 30 млн рублей у главы отделения Сбербанка

Опубликовано 03.07.2017 в разделе комментариев 1

Спикер парламента Чечни Даудов вымагал 30 млн рублей у главы отделения Сбербанка

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, известный по прозвищу "Лорд", потребовал от руководителя чеченского отделения Сбербанка 30 млн рублей, утверждает "Кавказ.Реалии" ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, это требование Даудов озвучил в середине июня в кабинете первого зампредседателя правительства Якуба Закриева в присутствии заместителя министра МВД республики Апти Алаудинова и генпрокурора Чечни Шарпуди Абдул-Кадырова.

Источники издания утверждают, что высокопоставленные силовики должны были стать гарантом того, что в случае отказа против руководителя чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова будет возбуждено уголовное дело по подозрению "в пособничестве боевикам".

Джабраилов отказался выдать указанную сумму и спешно покинул Чечню. Вскоре после этого инцидента он был объявлен в федеральный розыск. Сбербанк сообщения о возможном вымогательстве денег у своего сотрудника пока не прокомментировал.

Отметим, что Магомед Даудов считается ближайшим соратником главы Чечни Рамзана Кадырова. В октябре прошлого года СМИ сообщали, что он жестоко избил исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова, который отказывался уйти со своего поста по собственному желанию.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Сидор написал 03.07.2017 19:16
Милые бранятся - только тешатся.
Неужели тех тонн денег, которые раздает Путин всем желающим в Чечне им там мало?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Прыжки с Ворошиловского моста. Зачем ты прыгал?
Прыжки с Ворошиловского моста. Зачем ты прыгал?
03.07.2017
Как можно бояться смерти?
Как можно бояться смерти?
03.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Спикер парламента Чечни Даудов вымагал 30 млн рублей у главы отделения Сбербанка (1)
Жители Клина перекрыли Ленинградское шоссе требуя включить горячую воду (2)
Думаки обещали заступиться за дольщиков, а их главный враг Мень обещал "облегчить" (0)
Миллионер Песков не находит ничего страшного в паническом оттоке капитала из РФ (3)
В Роснано воровали миллиардами, но Чубайс опять ни в чём не виноват (11)
Строительство Второго кольца метро обойдется московскому бюджету в 380 млрд рублей (4)
В годовщину создания стратегических сил КНДР заявила о способности нанести ракетный удар по любому врагу (3)
Более половины россиян заявили о доверии ГИБДД (2)
Миллионера-бездельника Страшнова убрали с глаз народных подальше, заменив дамой (1)
Прыжки с Ворошиловского моста. Зачем ты прыгал? (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Свoбoда дьявoла"
Дарья Митина Дарья Митина: +1000 к написаннoму
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Молодой Папа", 8-я серия
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто-то же должен этому противостоять....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss