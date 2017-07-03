Спикер парламента Чечни Даудов вымагал 30 млн рублей у главы отделения Сбербанка

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, известный по прозвищу "Лорд", потребовал от руководителя чеченского отделения Сбербанка 30 млн рублей, утверждает "Кавказ.Реалии" ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, это требование Даудов озвучил в середине июня в кабинете первого зампредседателя правительства Якуба Закриева в присутствии заместителя министра МВД республики Апти Алаудинова и генпрокурора Чечни Шарпуди Абдул-Кадырова.

Источники издания утверждают, что высокопоставленные силовики должны были стать гарантом того, что в случае отказа против руководителя чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова будет возбуждено уголовное дело по подозрению "в пособничестве боевикам".

Джабраилов отказался выдать указанную сумму и спешно покинул Чечню. Вскоре после этого инцидента он был объявлен в федеральный розыск. Сбербанк сообщения о возможном вымогательстве денег у своего сотрудника пока не прокомментировал.

Отметим, что Магомед Даудов считается ближайшим соратником главы Чечни Рамзана Кадырова. В октябре прошлого года СМИ сообщали, что он жестоко избил исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова, который отказывался уйти со своего поста по собственному желанию.