Конституционный суд принял жалобу жительницы сносимого реновацией дома

Москвичка Оксана Юнанова, чей дом попал в список под снос, подала в Конституционный суд жалобу на закон о реновации. В документе, который цитирует РБК, говорится, что статьи закона о порядке принудительного изъятия собственности нарушают конституционные права граждан и создают правовую неопределенность.

Согласно Конституции, гражданин может быть лишен имущества только по решению суда, а принудительное изъятие для государственных нужд возможно только после равноценного возмещения. Закон может ограничить права гражданина только в целях защиты основ конституционного строя, безопасности страны, нравственности, здоровья и прав других лиц. Реновация же не отвечает всем этим целям, говорится в жалобе москвички.

В обращении также отмечается, что список домов под снос формировался до вступления закона о реновацию в силу, а при определении компенсации не учитываются земельные участки под домами и общее имущество. Напомним, Госдума приняла закон о реновации в окончательном чтении 14 июня, Совет Федерации 28 июня одобрил его, а 1 июля закон подписал президент России Владимир Путин.

Ранее во время "Прямой линии" он потребовал не нарушать права собственности и не "втаскивать" насильно в программу тех, кто не хочет переселяться. В то же время он поддержал идею реновации, отметив, что без нее Москва через 10-15 лет получит "такой же объем беды, как и многие другие регионы". Путин не исключил, что при таком сценарии решить проблему будет невозможно.

Напомним, 27 июня были собраны почти 5 тысяч подписей за отставку правительства г. Москвы как утратившего доверие граждан в связи с реализацией антионституционной и противозаконной градостроительной политики, все эти подписи были сданы в приемную президента. Подписи собраны волонтерами во главе с Сергеем Иорданишвили. Никакой реакции Старой площади на эту кампанию не последовало.

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