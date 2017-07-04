В "Российской газете" не знают, что Валаам и Соловки - это два разных географических объекта

Выросший среди дорогих россиян рейтинг товарища Сталина не дает покоя отечественным либералам. Читаю в «Российской газете» колонку некоего Андрея Максимова:

«Ну вот, опять... Наш народ назвал Сталина самым-самым среди всех мировых деятелей. Так показал социологический опрос». Дальше идет стандартный набор обвинений и вдруг читаю:

«В свое время меня поразил такой факт. После войны Сталин велел убрать с улиц городов инвалидов, потому что они портили городской пейзаж. Людей хватали и увозили на Соловки. Многие погибали по дороге, многие - там. "Полководец" уничтожал солдат собственной армии!»

Значит, всех инвалидов ссылали на Соловки. Раньше-то нам рассказывали про Валаам, но вот господин Максимов в правительственном СМИ раскрыл нам всю ужасную правду - на Соловки их ссылали, на Белое море. Хорошо, хоть не на Землю Франца-Иосифа.

Захотелось узнать, что из себя представляет автор сего опуса. Нашел: «Российский прозаик, драматург, режиссёр, телеведущий, радиоведущий, писатель». Понимаю, что при таком обилии титулов не обязательно различать Белое море и Ладогу, Валаамский архипелаг и Соловецкие острова. Замкадье — оно и есть Замкадье.

Специально для колумниста Максимова сообщаю - в 1950 году по указу Верховного совета Карело-Финской ССР (а отнюдь не И.В.Сталина) на Валааме, в бывших монастырских зданиях разместили дом инвалидов войны и труда. Они попадали сюда по разным причинам. Очень многие - сами, не желая быть обузой для родственников, от других отказались близкие люди, третьи не смогли приспособиться к мирным условиям, нищенствовали и пили. То есть речь идет о той немногочисленной группе инвалидов, которые не смогли найти себя в жизни. Это не их вина. Но что было делать? Оставлять на улице спиваться, чтобы они умерли где-нибудь в канаве? Да, господа либералы так бы и поступили.

И теперь ставят в вину советской власти то, что этим инвалидам дали тот минимум, который тогда смогло обеспечить государство — крышу над головой, питание и хоть какой-то медицинский уход. Поразительный цинизм!

Могли ли позаботиться о них получше? Безусловно, да. Но само решение о создании интерната было продиктовано отнюдь не чьей-то злой волей.

И ведь вся эта история давно разобрана, опубликованы документы. Например, Виталий Семёнов, скрупулёзно изучавший валаамский архив, пишет: «Типичная ситуация, которую видим по документам: солдат возвращается с войны без ног, родственников нет — убиты по пути в эвакуацию, или есть — старики родители, которым самим требуется помощь. Вчерашний солдат мыкается-мыкается, а потом машет на всё рукой и пишет в Петрозаводск: прошу отправить меня в дом инвалидов. После этого представители местной власти производят осмотр бытовых условий и подтверждают (или не подтверждают) просьбу товарища. И только после этого ветеран отправлялся на Валаам».

Стоит еще заметить, что по меркам нашего Севера Валаамский архипелаг — не самое плохое место для жизни. Красивая природа, особый микроклимат. Президент там любит бывать, патриарх часто приезжает отдохнуть, прочее начальство. Сейчас наоборот, чтобы избавиться от лишних глаз, мирское население Валаама практически силой вытесняют на материк. Но это уже совсем другая история.

Тем не менее, миф об ужасной валаамской ссылке жив. И как видим, несмотря на все либеральные вопли о «возрождении сталинизма», которое якобы поддерживает путинская власть, такой вот бред, исторический и географический, легко появляется даже на страницах главного официального издания Российской газеты.

Интересно, руководство редакции «Российской газеты» тоже не знает, что Валаам и Соловки — это два разных географических объекта в разных регионах Российской федерации?

Александр Степанов

Постскриптум: Еще в 80-х годах прошлого века этот интернат перевезли в Видлицу, в мой родной Олонецкий район. Знаю со слов очевидцев, что многие ехать не хотели, им на Валааме больше нравилось.

Так что это учреждение существует и сейчас. Но тогда, в начале 90-х, обеспечиваемый контингент постепенно сменился. Участники войны умирали и в дом-интернат начали поступать совсем другие люди.

Во-первых, это были одинокие бабули, которых бросили дети, ушедшие в "рынок". В других случаях их сыновья спились в славное либеральное время, у кого-то их вообще убили, почему следить за ними опять же было некому.

С другой стороны там же оказались и дедки, у которых большая часть жизни прошла на зоне, и родственникам они тоже были нужны, особенно в те же сложные 90-е.

Вот эта категория трясла деньги со старушек себе на выпивку, дралась, кого-то даже резали. ( Я в конце с 1997 по 2002 был журналистом районки, мог читать в РОВД криминальные сводки, открытость в милиции тогда конечно была, поэтому помню, как много раз Видлицкий дом-интернат там фигурировал. А ведь в сводки попадало далеко не все!)



А теперь представьте чувства простой деревенской бабушки, советской труженицы, оказавшейся на старости лет одинокой и вот в этой ужасной обстановке. Это ведь можно назвать "либеральным концлагерем"?