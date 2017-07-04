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Московский листок

Анатолий Баранов: Я, например, как-то замечательно обхожусь без Украины

Опубликовано 04.07.2017 в разделе комментариев 5

украина анатолий баранов визы
Анатолий Баранов: Я, например, как-то замечательно обхожусь без Украины

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу очередных идей киевской власти на тему ограничений для россиян.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что у граждан России при пересечении границы будут отбирать биометрические данные.

Турчинов отметил также, что сейчас у Госпогранслужбы нет возможности ввести пересечение границы для граждан России по биометрическим паспортам, избежав образования больших очередей. Однако сотрудники ведомства занимаются расчетом необходимого объема материально-технической помощи, чтобы обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, а также для сбора идентификационных признаков: или отпечатков пальцев, или сетчатки глаза.

По мнению Турчинова, то, что у многих россиян нет биометрических паспортов, — это их вопрос.

— Пусть их себе заказывают. Мы должны надежно защищать свои границы и четко идентифицировать любого, кто эту границу пересекает, в первую очередь — из страны-агрессора, — заявил Турчинов.

— Не думаю, что Турчинов и в самом деле полагает, что проникновение преступников из России как-либо повлияет на криминальный фон Украины — кашу маслом не испортишь, — комментирует инициативу секретаря СНБО главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

— И уж тем более наивно полагать, что биометрический паспорт может как-то притормозить организованную преступность или терроризм. Я думаю, все гораздо прозаичней — дело в деньгах. Турчинов же ясно говорит: «Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, когда будет финансирование». Это очень похоже на «великую украинскую стену» Яценюка — как только финансирование было получено, все сразу же успокоились. Деньги есть, стены, разумеется, нет.

«СП»: — Зачем вводить сбор биометрических данных? Не проще ли сразу визы?

— Биометрические данные россиян, конечно, очень нужны Украине. Правда, она точно не знает, зачем. Насколько мне известно, и на биометрический учет собственно граждан Украины там нет денег и ничего не делается. Ну разве что потом, когда накопится, продать эти данные каким-нибудь западным спецслужбам? Хотя не очень ясно, им они тоже зачем? Найти среди тысяч и тысяч отпечатков российских бабушек, едущих проведать украинских внуков, тайного засланца ФСБ? Ну пусть ищут…

А вот визы — это другое дело. Это сразу деньги от визового сбора. Правда уже сейчас поток граждан РФ на Украину упал раз в десять. А визу станут покупать только те, кому это совсем уж необходимо. Я, например, как-то замечательно обхожусь без Украины.

«СП»: — Пойдет ли Киев на эти меры в действительности, или это только угрозы? К чему это приведет?

— Киев сейчас может пойти на все, что угодно. У них карт-бланш на любую антироссийскую деятельность. Правда, пока. Взгляд на Киев сильно меняется, и рано или поздно начнутся вопросы.

«СП»: — Чем может ответить Москва? И нужно ли вообще отвечать?

— Самое обидное — это просто не замечать этой активности не по уму. Ну правда, люди стараются, ведут войну с Россией, а та не является на войну, и не является! Визы с Украиной вводить однозначно не нужно. Ответно собирать биометрические данные можно, но зачем? Что с этим мусором потом делать? Я бы установил на пропускных пунктах полевую кухню, и бесплатно кормил желающих кашей с тушенкой. Оставлял бы в контейнерах вещи для украинцев, собранные волонтерами. Раздавал бы дешевые сигареты и презервативы обязательно. Это был бы ответ.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Ой брехня) написал 04.07.2017 01:07
Не может Баранов без Украины пол дня прожить. Все о ней пишет. ДеньгУ за это получает. Выходит Украина кормилица.
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(без названия)
77 написал 04.07.2017 01:00
≈ мЕОПХЛХПХЛНЯРЭ ОНГХЖХХ ЯЕЦНДМЪ БШПЮФЮЕРЯЪ Б ХЯРЕПХХ ПНЯЯХИЯЙХУ ялх ОН ОНБНДС РНЦН, ВРН МЮЬХ ЦКЮБМШЕ БПЮЦХ ≈ ЩРН ЮЛЕПХЙЮМЖШ Х СЙПЮХМЖШ. пЮГДСБЮМХЕ ЩРНИ МЕМЮБХЯРХ ОНД ЙПХЙХ Н ПСЯНТНАХХ Х ЕЯРЭ МЕЙНЕ ОНДНАХЕ ХДЕНКНЦХХ, ПЮЯЯВХРЮММНИ МЮ МЕЮДЕЙБЮРМСЧ ЮСДХРНПХЧ
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(без названия)
МЮ МЕЮДЕЙБЮРМСЧ ЮСДХРНПХЧ написал 04.07.2017 00:59
≈ мЕОПХЛХПХЛНЯРЭ ОНГХЖХХ ЯЕЦНДМЪ БШПЮФЮЕРЯЪ Б ХЯРЕПХХ ПНЯЯХИЯЙХУ ялх ОН ОНБНДС РНЦН, ВРН МЮЬХ ЦКЮБМШЕ БПЮЦХ ≈ ЩРН ЮЛЕПХЙЮМЖШ Х СЙПЮХМЖШ. пЮГДСБЮМХЕ ЩРНИ МЕМЮБХЯРХ ОНД ЙПХЙХ Н ПСЯНТНАХХ Х ЕЯРЭ МЕЙНЕ ОНДНАХЕ ХДЕНКНЦХХ, ПЮЯЯВХРЮММНИ МЮ МЕЮДЕЙБЮРМСЧ ЮСДХРНПХЧ
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Re:
Русский из Украины написал 04.07.2017 00:53
Вот именно " кому она вообще нужна, кроме всяких бездельников и придурков? "поэтому и пытаемся оградиться от российской мрази
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(без названия)
!!!! TOT-Q!TO-TOT!!!&& написал 04.07.2017 00:36
"Я, например, как-то замечательно обхожусь без Украины."
-Таки кому она вообще нужна, кроме всяких бездельников и придурков?
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