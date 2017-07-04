Украинский терроризм спешит в Таганрог

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала «112 Украина» озвучил своё мнение по поводу того, как Киев должен ответить на подрывы автомобилей высокопоставленных украинских силовиков. По словам Гриценко, на каждый подрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе на воздух должны взлетать автомобили в Таганроге и Москве.

- Это война, это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. До этого одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе, показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, значит, на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве.

От редакции: Я уже довольно-таки давно говорю об украинском терроризме, причем именно в тех регионах, которые указывает Гриценко. Скажем взрыв жилого дома в Таганроге с человеческими жертвами - это что было? Официальная версия - взрыв бытового газа, хотя взрыв газа может произойти и в результате диверсии. Но ведь экспертиза опубликована - все газавое оборудование в квартире, в которой произошел взрыв, было исправно!

В тот же период отмечались подрывы мин-ловушек армейского образца, была найдена мина на железной дороге и так далее. Еще ранее, после взрыва техники на полигоне под Таганрогом искали украинскую диверсионную группу - не нашли...

Ну и вот бывший министр обороны, политик, не просто предлагает - требует проводить теракты в России.

То, что на Украине взрывают и стреляют - факт, но разве Шеремета сожгла в машине ФСБ или Бузину застрелили агенты ГРУ? Вот и украинских силовиков убили другие украинские силовики или бандиты - грань между бандитом и силовиком на Украине весьма условна.

А вот призывы перенести свои криминальные разборки на российскую территорию, даже еще и добавить к ним "чистый" терроризм - это вопрос к европейским и американским партнерам Украины. Они уже вырастили терроризм в Афганистане, борясь с СССР, потом вырастили терроризм на Ближнем Востоке и Кавказе. Настала очередь и Украины.

Во всяком случае пока резкой реакции запада на украиснский терроризм не будет. Пока в Европе что-нибудь не взорвут...

А.Б.