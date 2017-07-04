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Московский листок

Воробьева в отставку

Опубликовано 04.07.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

отставка митинг воробьев манушкино
Воробьева в отставку

Митинг в деревне Манушкино, который так долго и упорно запрещали местные власти, наконец, грянул!

Причем, грянул, как гром среди ясного неба, собрав более 800 человек, что для трехтысячной деревни, согласитесь, не мало.

Почти треть деревни вышли на протестное мероприятие, чтобы напомнить муниципальным и областным органам власти, что, в соответствии с Конституцией, именно народ является единственным и непреложным источником власти. А чиновники, возомнившие себя – вершителями судеб, всего лишь – орган власти, причем, весьма дурной. Именно такую оценку дали чиновникам простые граждане.

Месяц назад Николай Дижур вместе с Беллой Сказко, Татьяной Воловиковой, Михаилом Бурдиным и Юрием Буровым, начали голодовку.

Голодовка была крайней мерой протеста против откровенного геноцида населения и экоцида в Чеховском районе, источником которого стал Кулаковский полигон ТБО.

Что тут началось!

Провокации и репрессии, задержания, обыски, изъятия фото и видеоматериалов и, как апофеоз силового беспредела – незаконное задержание на Вокзальной площади Чехова Михаила Бурдина и поспешный суд над ним, якобы за проведение несанкционированного пикета.

И столь же незаконное задержание присоединившейся к голодовке Ольги Васильевны Чуриковой, которую по распоряжению начальника ОМВД по Чеховскому району Андрея Большакова, отправили в психиатрическую клинику, где принудительно удерживали несколько дней.

И постоянные запреты на проведение митингов.

Так что на разрешенный, наконец, митинг в Чеховский район приехало около сотни активистов Московской области.

И все они говорили только о трех вещах.

Об откровенном экоциде, который ведется в Московской области стараниями губернатора Андрея Воробьева.

О полигонах ТБО, которые президент закрывает в ручном режиме, да еще и вынужденный прикрикивать при этом на непонятливого Воробьева.

И, конечно же, о манипулировании общественным мнением, поскольку театральность «ручного» закрытия полигонов, на самом деле дурно попахивает лоббированием строительства мусоросжигательных заводов.

Так что, суммируя все вышесказанное, необходимо отметить, что главным лейтмотивом митинга стало утверждение, что год экологии в России, в Подмосковье превращен в год экоцида.

И, как итог собравшиеся на площади жители стали скандировать одну фразу: «Воробьева в отставку».



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