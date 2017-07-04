"Закон Яровой" могут отсрочить на пять лет

Вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова может быть перенесено на пять лет – с 2018 на 2023 год, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве РФ.

По словам собеседников издания, накануне правительственная комиссия рассмотрела проект положительного отзыва на законопроект сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина. Замечание к проекту высказал представитель ФСБ, авторам документа дано время на его доработку, сообщил один из собеседников, не уточнив какие именно замечания были высказаны. Ответа от комиссии Беляков вчера вечером еще не получил.

Вскоре после подписания закона президентом России Владимиром Путиным, 19 июля прошлого года, Беляков и Шеин предложили отсрочить его вступление в силу на пять лет. Учитывая размер капитальных затрат на исполнение закона, переходный период на подготовку авторы законопроекта сочли слишком коротким.

В пояснительной записке к законопроекту Беляков и Шеин отмечают, что затраты операторов связи на исполнение "закона Яровой" в 2,2 трлн руб. спровоцируют повышение тарифов на связь. В течение нескольких лет операторов ждут убытки, которые обернутся потерями бюджета и остановят развитие отрасли.

Кроме того, выполнение закона связано с техническими сложностями. В РФ сейчас нет необходимых мощностей и производителей, и короткий переходный период может повлечь размещение столь масштабного заказа на зарубежных площадках, писали Беляков и Шеин летом прошлого года. Это противоречит поручению президента предусмотреть хранение данных на российском оборудовании и софте.