Янукович подал в суд Киева иск о защите деловой репутации

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Печерский районный суд Киева к АО "Ощадбанк" о защите деловой репутации. Как передает Интерфакс, поводом послужило интервью председателя правления "Ощадбанка", в котором сообщается, что у Януковича и экс-премьера Украины Николая Азарова в госбанке хранится более $1,15 млрд.

По словам управляющего партнера GENTLS Олега Громового, представляющего интересы ответчика, первое заседание по иску уже состоялось 23 июня. "Я убежден, что иск не обоснован, минимум, по трём причинам. Во-первых, истец не подтверждает доказательствами наличия у него деловой репутации, хотя требует ее защиты. Согласно постановлению пленума Верховного суда Украины, под деловой репутацией понимается общественная оценка деловых и профессиональных качеств человека. Возникает вопрос, какова общественная оценка Януковича?" - отметил Громовой.

По его словам, если деловая репутация бывшего президента могла пострадать, то это необходимо доказать. «Странной является позиция с обвинением банка в разглашении банковской тайны в ситуации, когда сам интервьюируемый, соблюдая банковскую тайну, отказался отвечать на вопрос журналиста о конкретных суммах и банковских счетах. То есть утверждений о наличии у истца конкретных сумм в банке не было», - отметил Громовой.

Он также сомневается, что адвокат Януковича имеет полномочия обращаться в суд с этим иском, так как договор о правовой помощи подписан в феврале 2017 г. в Киеве, «хотя очевидно, что Януковича в Киеве в это время быть не могло».