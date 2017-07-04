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Московский листок

Украина оценила убытки от войны в Донбассе в $50 млрд

Опубликовано 04.07.2017 в разделе комментариев 1

Украина оценила убытки от войны в Донбассе в $50 млрд

Прямые убытки Украины от вооруженного конфликта в Донбассе оцениваются примерно в $50 млрд, сообщил первый замминистра обороны страны Иван Руснак во вторник на семинаре, посвященного безопасности в Черноморском регионе.

«По предварительным данным, общие суммы прямых убытков Украины (за все время конфликта в Донбассе) составляют около $50 млрд», - цитирует замминистра агентство УНН.

Он также отметил, что в результате конфликта на востоке страны, более 2,7 тыс. украинских военных погибли и более 10 тыс. были ранены.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ужосс... написал 04.07.2017 10:27
как же коряво звучит на этом российском новоязе "в донбассе"
всю жизнь говорили "НА ДОНБАССЕ"
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