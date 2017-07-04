Украина оценила убытки от войны в Донбассе в $50 млрд

Прямые убытки Украины от вооруженного конфликта в Донбассе оцениваются примерно в $50 млрд, сообщил первый замминистра обороны страны Иван Руснак во вторник на семинаре, посвященного безопасности в Черноморском регионе.

«По предварительным данным, общие суммы прямых убытков Украины (за все время конфликта в Донбассе) составляют около $50 млрд», - цитирует замминистра агентство УНН.

Он также отметил, что в результате конфликта на востоке страны, более 2,7 тыс. украинских военных погибли и более 10 тыс. были ранены.