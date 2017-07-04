Зам Зюганова по фракции уступил мандат единороссу и станет советником Володина

В пятницу ЦИК передаст мандат депутата Госдумы от КПРФ Сергея Решульского экс-единороссу Ризвану Курбанову. Он является человеком миллиардера Сулеймана Керимова, рассказали источники РБК.

Ризван Курбанов, которому достанется мандат Решульского, баллотировался в Госдуму по региональной группе КПРФ, включавшей в себя Крым, Севастополь и Калининградскую область. Он был вторым номером в списке. До этого с КПРФ Курбанова официально ничего не связывало: в Думе прошлого созыва он был депутатом от «Единой России».

Курбанов — выходец из Дагестана, был заместителем прокурора республики, с 2004 по 2006 год работал замруководителя Главного управления Министерства юстиции по Центральному федеральному округу. В 2010–2011 годах — первый зампред правительства Дагестана, с декабря 2011 года — депутат Госдумы от «Единой России», зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству.

Курбанов находился в тесных отношениях с экс-главой пенсионного фонда республики Сагидом Муртазалиевым — бывшим чемпионом мира по вольной борьбе и одним из влиятельнейших людей в Дагестане, рассказывает собеседник, близкий к правительству республики. Муртазалиев с 2015 года находится в бегах по обвинению в финансировании терроризма и причастности к убийствам. Курбанов с 2010 года возглавлял комиссию по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории Дагестана. У силовиков были вопросы к финансовой составляющей по этому направлению, указал источник РБК.

Изначально предполагалось, что в случае если освободится чей-либо мандат, то он будет передан предпринимателю Вадиму Кумину, который также не прошел в Госдуму, рассказал РБК источник в компартии. «Кумин — предприниматель, но он понятный для партии человек. Все знали, какую пользу он приносит КПРФ», — говорит собеседник РБК.

Однако неожиданно оказалось, что мандат предлагается отдать Курбанову, «который для партии темная лошадка». Решение было поддержано лично Геннадием Зюгановым, добавляет другой источник в КПРФ.

- Мы специально приводим чужой текст, чтобы не обвиняли в предвзятости, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Хотя когда много лет назад я назвал КПРФ "госкомитетом по работе с левой оппозицией", это стало крылатым выцражением. Однако это, как и мем "левая нога власти" вовсе не преувеличение - это просто факт. Партия Зюганова превратилась в финансируемый из бюджета аппарат по работе с оппозиционно настроенным населением. И, кстати, предприниматель Кумин тоже из той же обоймы, что и Курбанов - просто у Керимова денег оказалось побольше. А приличия и принципы - это уже давно "архаика" для КПРФ.

Сергей Решульский может занять должность советника по законодательству спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Об этом РБК рассказал источник в окружении спикера и подтвердил собеседник в думском руководстве. «Соответствующее предложение Решульскому было сделано», — рассказал один из источников РБК.

Решульский подтвердил РБК предложение от спикера. «С большой долей вероятности могу сказать, что я соглашусь, — сказал РБК коммунист. — Надо определиться с руководством партии, чтобы не получилось так, что диаметрально противоположные оценки (КПРФ и спикера Думы) по каким-то вопросам мешали работе». Коммунист уже обсудил это предложение с несколькими своими коллегами в партии, и все сказали, что оно разумное, отметил Решульский. По его словам, формат работы советника по законодательной деятельности еще предстоит определить Володину.

- То есть отставные депутаты от оппозиции могут найти, при соответствующем поведении, места в структурах власти, - продолжил Анатолий Баранов. - Ведь Решульский не просто депутат-долгожитель, он долгое время был заместителем Зюганова по фракции в парламенте. То есть это один из руководителей "оппозиционной" партии. Представьте себе, Геббельс после войны становится советником Молотова по пропаганде... Или что-то в этом роде. Это уже, конечно, днище. Хотя Решульский, будучи еще депутатом Верховного совета РСФСР, согласно протоколу, голосовал за ратификацию Белдовежских соглашений - сам он это теперь, конечно, отрицает... Так что Володину ценный кадр достанется, гибкий. Как и вся фракция КПРФ в Думе, хоть сейчас всех переводи в советники "Единой России".