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Московский листок

Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты

Опубликовано 04.07.2017 в разделе комментариев 0

кндр испытания межконтинентальная ракета
Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты

Власти Северной Кореи заявили об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Согласно официальному заявления Пхеньяна, испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета находилась в полете 39 минут и поднялась до "максимальной высоты в 2802 км", упав на расстоянии 933 км от места старта и "точно поразив заданную цель".

КНДР, как сильная ядерная держава, обладающая вместе с ядерным оружием и самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нанести удар по любой точке мира, искоренит американскую угрозу ядерной войны и будет надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове, в регионе и во всем мире", — говорится в заявлении.

Агентство «Ренхап» со ссылкой на представителя армии Южной Кореи сообщает, что пуск ракеты был осуществлен в 9:40 по местному времени (3:40 по московскому) с авиабазы Banghyon в провинции Пхёнан-Пукто, которая находится недалеко от границы с Китаем, в сторону Восточно-Китайского моря около. «Наши военные находятся в полной готовности к возможности новой провокации Северной Кореи», — отметил он.

Сообщение о пуске было подтверждено министерством обороны Японии, которая заявила, что ракета упала в ее исключительной экономической зоне.

Агентство Reuters со ссылкой на Тихоокеанское командование США сообщает, что американские военные осуществляли наблюдение за испытаниями ракеты на протяжении 37 минут — до того, как она упала в Японское море.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки(NORAD) оценило, что запуск ракеты из Северной Кореи не представляет угрозы для Северной Америки», — говорится в сообщении.

 



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