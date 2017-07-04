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Московский листок

10% россиянин хотели бы переехать на ПМЖ за границу

Опубликовано 04.07.2017 в разделе комментариев 2

10% россиянин хотели бы переехать на ПМЖ за границу

Каждый десятый россиянин хотел бы уехать за границу на постоянное жительство, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные июньского соцопроса.

Социологи отмечают, что число тех, кто не хочет переезжать в другую страну выросло до 89%, что что является максимальным показателем за всю историю измерений.

"Если в 2015 году о желании уехать зарубеж говорили 13%, то в 2017 году - 10% россиян (среди 18-24-летних - 25%, среди 25-34-летних - 16%, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга - 21%)", - говорится в исследовании.

При этом, заметно выросла доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух (17% против 7% в 2016 году). Вместе с тем, большая часть из тех, кто хотел бы переехать (43%), не задумывались о сроках переезда (51% в 2016 году).

Больше половины респондентов не предпринимают каких-либо конкретных действий для того чтобы переехать. 20% из желающих уехать за границу копят деньги или собирают информацию о стране, куда планируют поехать, 19% — учат язык этой страны. 6% ищут работу за рубежом, а 3% рассматривают вариант вступить в брак с иностранцем или иностранкой, чтобы переехать.

Социологи отмечают, что год мотивы переезда заметно изменились: о высоком уровне жизни за границей говорят 33% против 50%, при этом выше стали цениться социальная стабильность (15% против 7%), климат и экология (12% против 4%).

Кроме того, в этом году в качестве причин для переезда россияне указали факторы, о которых в 2016 году не упоминали: недовольство политикой властей (13% сейчас против 5% год назад), уровень культуры и медицины другой страны (11% и 4% соответственно), соблюдение прав человека (10%), безработица в России (4%).

Наиболее привлекательной россиянам, как и годом ранее, кажется жизнь в Германии. За ней следуют США, Австралия, Италия и Англия.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ГЛАС НАРОДА написал 04.07.2017 12:20
К сожалению жизнь в РФ не стала лучше.Исключение чиновники,силовой аппарат,разного рода бизнесмены.Это порядка 25-30 процентов населения вместе с их семьями,отпрысками.Вот они да,патриоты из тех "кому на Руси жить хорошо".Процентов 30 пенсионеры,которым уже никуда не уехать.Вот оставшиеся 40 процентов "остальная Россия".Которая и рада была бы куда свалить или..Сделать революцию.
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(без названия)
La Terrible написал 04.07.2017 12:00
Свалили бы все, кто хочет, воздух бы стал чище. Все равно от перебежчиков толку для Родины ноль. Но назад не пускать - "померла - так померла".
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