Минюст приравнял коллективное чтение библии к митингу

Коллективное чтение Библии в кафе приравнивается к митингу и в обязательном порядке должно быть согласовано с местными властями, чтобы обеспечить безопасность граждан. Об этом, как сообщают "Ведомости", говорится в официальном ответе России на запрос ЕСПЧ по жалобе лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова, которого в 2014 году оштрафовали в Сочи за проведение публичного мероприятия без согласования. Документ подписан уполномоченным при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаилом Гальпериным. По его мнению, в кафе, где Колясников читал Библию, проходило именно публичное мероприятие, поскольку использовалась аудиоаппаратура. В ответе Минюста сказано, что «верующие могут свободно собираться, но это право не является абсолютным и может быть ограничено при необходимости защиты основ конституционного строя, обеспечения безопасности».

Издание отмечает, что Колясников обратился в Страсбургский суд в марте 2017 года. В своем обращении он утверждал, что участники "чтений" не нарушали общественного порядка, не создавали угроз и неудобств окружающим и находились внутри помещения, которое занимали на законных основаниях.

Напомним, согласно принятому в 2016 году антитеррористическому пакету законов, миссионерская деятельность разрешена только в культовых зданиях и на прилегающей к ним территории, в местах паломничества, кладбищах и крематориях.