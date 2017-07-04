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Московский листок

Минюст приравнял коллективное чтение Библии к митингу

Опубликовано 04.07.2017 в разделе комментариев 1

Минюст приравнял коллективное чтение Библии к митингу

Коллективное чтение Библии в кафе приравнивается к митингу и в обязательном порядке должно быть согласовано с местными властями, чтобы обеспечить безопасность граждан. Об этом, как сообщают "Ведомости", говорится в официальном ответе России на запрос ЕСПЧ по жалобе лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова, которого в 2014 году оштрафовали в Сочи за проведение публичного мероприятия без согласования. Документ подписан уполномоченным при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаилом Гальпериным. По его мнению, в кафе, где Колясников читал Библию, проходило именно публичное мероприятие, поскольку использовалась аудиоаппаратура. В ответе Минюста сказано, что «верующие могут свободно собираться, но это право не является абсолютным и может быть ограничено при необходимости защиты основ конституционного строя, обеспечения безопасности».

Издание отмечает, что Колясников обратился в Страсбургский суд в марте 2017 года. В своем обращении он утверждал, что участники "чтений" не нарушали общественного порядка, не создавали угроз и неудобств окружающим и находились внутри помещения, которое занимали на законных основаниях.

Напомним, согласно принятому в 2016 году антитеррористическому пакету законов, миссионерская деятельность разрешена только в культовых зданиях и на прилегающей к ним территории, в местах паломничества, кладбищах и крематориях.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Минюст приравнял коллективное чтение библии к митингу
-*Светослав*-------------------------- написал 04.07.2017 12:13
Вот и правильно. Сборник мифов и легенд народов Северной Африки и Ближнего Востока надо изучать в специально отведенных местах "шаговой доступности" и под присмотром старших товарищей, --
жирных, бородатых и облаченных в женское платье.
.
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