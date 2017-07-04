Госдума увеличила расходы на транспорт депутатов почти в три раза

Комитет Госдумы по регламенту утвердил увеличение с 300 000 до 830 000 руб. в год предельной суммы, которую парламентарии могут тратить на транспорт во время поездок в регионы, сообщает РБК со ссылкой на источники в комитете.

По словам одного из собеседников издания, в бюджет Госдумы на транспортное обеспечение депутатов в регионах обычно закладывалось примерно 100 млн рублей. В прошлом году средний расход одного депутата на транспорт был около 300 тыс. руб. в год, но использовать эти средства можно было только в региональную неделю. Деньги на эти цели парламентарии тратили неравномерно: кто-то мог потратить 1 млн руб., а кто-то вовсе не пользоваться этим правом.

После жалоб парламентариев новому спикеру Вячеславу ограничение по использованию транспорта только в региональную неделю было отменено, но взамен введен лимит по размеру средств на каждого депутата — 296 тыс. руб.

С начала года депутаты обсуждали с руководством Думы возможность увеличения расходов на эти цели на 200 млн руб. Дополнительные деньги в сумме порядка 200 млн руб. на транспортные расходы были переброшены из средств, предусмотренных в бюджете 2017 года на экспертно-аналитическую работу. По собеседника издания, эти средства Госдума не успела потратить за полгода и, чтобы деньги не пропали, их направили на транспорт.