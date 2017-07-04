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Московский листок

В Краснодаре неизвестные разгромили штаб Алексея Навального

Опубликовано 04.07.2017 в разделе комментариев 2

В Краснодаре неизвестные разгромили штаб Алексея Навального

В Краснодаре неизвестные злоумышленники учинили погром в штабе Алексея Навального. Как говорится в Твиттере "Команда Навального", в помещении сорваны плакаты, перевернуть стулья и столы, а также разбросаны листовки с изображением президента и подписью "Для меня Россия — вся моя жизнь". "Отряды Путина" только что разгромили @teamnavalny_krd. Сорвали плакаты, поломали рамки, перевернули стулья и столы. Штаб подсчитывает ущерб", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Алаверды написал 04.07.2017 14:56
Это- отдрессированные, тупые собаки Путлеровцев! Сейчас таких будут выкармливать в виде, продажных "ментов", мракобесов"верующих", ряженой "казачьей"шпаны _( позорят название), продажных " байкеров"( во всем мире - они символ анархии и свободы), купленных или запуганных "студентов"!
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(без названия)
тютютю написал 04.07.2017 14:10
Гадят штатные путлеровские титушки, и в этом смысле они ничем не отличаются от Путлера или его подельников. Просто разные масштабы.
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