В Краснодаре неизвестные разгромили штаб Алексея Навального В Краснодаре неизвестные злоумышленники учинили погром в штабе Алексея Навального. Как говорится в Твиттере "Команда Навального", в помещении сорваны плакаты, перевернуть стулья и столы, а также разбросаны листовки с изображением президента и подписью "Для меня Россия — вся моя жизнь". "Отряды Путина" только что разгромили @teamnavalny_krd. Сорвали плакаты, поломали рамки, перевернули стулья и столы. Штаб подсчитывает ущерб", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться