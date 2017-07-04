Пьяного полицейского, сбившего пенсионерку на Porsche Cayenne, решили не арестовывать

Следственные органы не планируют арестовывать 33-летнего следователя УМВД по Подольску Андрея Виноградова, который 2 июня за рулем Porsche Cayenne в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил 79-летнюю женщину и скрылся с места ДТП, сообщает Газета.Ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он не задержан и это не планируется. Если бы авария была с летальным исходом, то была бы другая ситуация, но в данном случае об аресте речь не идет», - пояснил источник, отметив, что данное преступление не считается тяжким. По его словам, виновник ДТП сейчас находится под домашним арестом. Он был уволен из полиции отрицательным мотивам, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы, а сама пенсионерка с тяжелейшими травмами находится в больнице.