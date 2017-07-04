Племянник Путина предложил запретить студентам с красными дипломами выезд за границу

"Русский академический фонд", который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин предложил ограничить выезд за границу выпускникам вузов с красными дипломами, сообщает Znak со ссылкой на письмо министру обороны Сергею Шойгу.

В письме фонд предложил предоставлять отсрочку от армии до 27 лет студентам, окончившим ВУЗ с отличием, учащимся госвузов, а также студентам-заочникам, работающим на оборонно-промышленных предприятиях и не попадающим под другие виды отсрочки. Фактически это означает освобождение от службы в армии, так как призывной возраст в России — до 27 лет.

Одновременно с этим в фонде сочни необходимым проработать вопрос об ограничении для них права выезда за границу.

"В настоящее время получение красного диплома, за редкими исключениями, не приносит владельцу почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения. При этом российская государственная статистика показывает, что за последние 4 года резко выросли показатели эмиграции. <…> Сегодня статистические показатели преуменьшают реальный отток населения, так как многие не уведомляют государство о продолжительности своего отъезда, в следствии чего сложно понять, отправляется человек на продолжительный отдых или навсегда покидает страну", — сказано в обращении фонда.

В фонде отметили резкий рост желающих получить «гринкарту», которая позволяет уехать в США. По данным фонда, в 2015 году более 265 тысяч участников программы были из России.

По мнению представителей фонда, массовый отъезд зарубеж "высококвалифицированных работников причиняет невосполнимый ущерб российской экономике". В фонде считают, что "необходимо безотлагательно проработать ряд мер по государственной поддержке молодых людей, получивших высшее образование".

Отметим, что согласно июньскому соцопросу ВЦИОМ, мечтают покинуть страну 25% 18–24-летних. Среди 25–34-летних подобные настроения у 16% опрошенных.

По официальным данным Росстата в 2014 году из России уехали 310,5 тысячи человек, в 2015 году – уже 350 тысяч человек – рекордное количество за последние 16 лет. Только за первые 4 месяца текущего года страну покинули 104 096 россиян против 91 226 человек за тот же период 2016 года.