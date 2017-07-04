Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Племянник Путина предложил запретить студентам с красными дипломами выезд за границу

Опубликовано 04.07.2017 в разделе комментариев 7

Племянник Путина предложил запретить студентам с красными дипломами выезд за границу

"Русский академический фонд", который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин предложил ограничить выезд за границу выпускникам вузов с красными дипломами, сообщает Znak со ссылкой на письмо министру обороны Сергею Шойгу.

В письме фонд предложил предоставлять отсрочку от армии до 27 лет студентам, окончившим ВУЗ с отличием, учащимся госвузов, а также студентам-заочникам, работающим на оборонно-промышленных предприятиях и не попадающим под другие виды отсрочки. Фактически это означает освобождение от службы в армии, так как призывной возраст в России — до 27 лет.

Одновременно с этим в фонде сочни необходимым проработать вопрос об ограничении для них права выезда за границу.

"В настоящее время получение красного диплома, за редкими исключениями, не приносит владельцу почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения. При этом российская государственная статистика показывает, что за последние 4 года резко выросли показатели эмиграции. <…> Сегодня статистические показатели преуменьшают реальный отток населения, так как многие не уведомляют государство о продолжительности своего отъезда, в следствии чего сложно понять, отправляется человек на продолжительный отдых или навсегда покидает страну", — сказано в обращении фонда.

В фонде отметили резкий рост желающих получить «гринкарту», которая позволяет уехать в США. По данным фонда, в 2015 году более 265 тысяч участников программы были из России.

По мнению представителей фонда, массовый отъезд зарубеж "высококвалифицированных работников причиняет невосполнимый ущерб российской экономике". В фонде считают, что "необходимо безотлагательно проработать ряд мер по государственной поддержке молодых людей, получивших высшее образование".

Отметим, что согласно июньскому соцопросу ВЦИОМ, мечтают покинуть страну 25% 18–24-летних. Среди 25–34-летних подобные настроения у 16% опрошенных.

По официальным данным Росстата в 2014 году из России уехали 310,5 тысячи человек, в 2015 году – уже 350 тысяч человек – рекордное количество за последние 16 лет. Только за первые 4 месяца текущего года страну покинули 104 096 россиян против 91 226 человек за тот же период 2016 года.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Watcher написал 04.07.2017 16:45
Идея хорошая, а то когда встречаешь этих русо-эффективных-менеджеров за границей, то удивляешься и тому, через какое место они получили свои красные дипломы и оценки, и тому, как эти дебилы вообще имели работу.
Ответить
(без названия)
более того написал 04.07.2017 16:26
надо всех краснодипломников направлять за Урал
в Нерчинск, Омск, Челябинск, Читу...
а то оттуда молодежь сваливает, да и качество населения не ахти
Ответить
Краткосрочное воздействие
Пепел Клааса Осемьсотодванайцатого Класса написал 04.07.2017 16:14
Реновация.
После реновации домов, начнется реновация населения, во-первых лица , во-вторых самоощущение, то есть молодые дозревают сами в атмосфере святости РПЦ, а люди постарше не могут и им тяжело адаптироваться к новой православной Руси Святой. Через мобильные телефоны что-то вроде лоботомии, краткосрочное воздействие секретного электромагнитного кода.
Я так рад, так рад, устал среди богом обиженных обитаться.
Ответить
(без названия)
Дмитрий...г...Запорожье написал 04.07.2017 16:00
А студентам окончивших ВУЗЫ на Кавказе с "красными и особенно с зелеными дипломами" то же запрещать выезд?У кацапомойки вот грозная межконтинентальная кацапорылая ракета РС-28 "Сармат", повергающая всех врагов оплота "русского мира" в дикий ужас, опять не полетит. Как стало известно, долгожданные бросковые испытания не имеющей аналогов в мире жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 Сармат Минобороны кацапомойки проведет (а может и не проведет) в четвертом квартале 2017 года. А пока, кацапорылый монстр, который так еще ни разу не рассек небесный свод своим силуэтом, продолжит стендовые испытания.Может ребята с "красными и зелеными(как знамя аллаха)"дипломами поспособствуют?
Ответить
связать,на поводок,
в шарашки посадить написал 04.07.2017 15:43
пусть работают за паек.
Ответить
экономия!
Калькулятор написал 04.07.2017 15:42
а потом лишить гос. финансирования вузы без краснодипломников!
декан: мы тебе красный диплом даем
студенту: идите нахер
декан: нам финансирование срежут
студент: а мне похер
декан: может договоримся?
студент: верните сумму всех взяток включая ЕГЭ.
декан: а чеки есть?
Ответить
это верно отметили, что приемуществ у отличников нет практически ни каких
kerg написал 04.07.2017 15:36
кроме морального удовлетворения. Все приемущества у сечиных, ивановых, рогозиных, чайки, роттенбергах и тд по списку. Именно их сынки сразу после института идут возглавлять госбанки, нефтекомпании и др госучереждения, становясь к 30 годам миллиардерами. У безродных отличников в этой стране выбор небольшой - толи идти торговать в салдоны сотовой связи толи бежать за бугор.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Украинский терроризм спешит в Таганрог
Украинский терроризм спешит в Таганрог
04.07.2017
Как можно бояться смерти?
Как можно бояться смерти?
03.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Племянник Путина предложил запретить студентам с красными дипломами выезд за границу (7)
Пьяного полицейского, сбившего пенсионерку на Porsche Cayenne, решили не арестовывать (1)
В Краснодаре неизвестные разгромили штаб Алексея Навального (2)
Госдума увеличила расходы на транспорт депутатов почти в три раза (1)
Минюст приравнял коллективное чтение Библии к митингу (4)
10% россиянин хотели бы переехать на ПМЖ за границу (6)
Зам Зюганова по фракции уступил мандат единороссу и станет советником Володина (8)
Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (1)
Воробьева в отставку (8)
Украина оценила убытки от войны в Донбассе в $50 млрд (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Навальный и Соловьёв восторгаются Грефом, который платит их командам
Дарья Митина Дарья Митина: Ничегo не пoняла, нo пoщу
Дарья Митина Дарья Митина: Заменит ли золото наличные?
Дарья Митина Дарья Митина: Пoдебатирoвали
Максим Калашников Максим Калашников: ДУХ НОВЫХ 60-х
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss