Московские чиновники проинструктировали избиркомы, как бороться с оппозицией на муниципальных выборах

Московские чиновники организовали тайный инструктаж избиркомов и избирателей перед выборами муниципальных депутатов, которые пройдут в сентябре, утверждает Русская служба Би-би-си ссылаясь на участников таких встреч. По данным издания, в четверг 29 июня глава управления района Строгино Виктор Коновалов на закрытом совещании выступал перед председателями участковых избирательных комиссий (УИК). На ней чиновник сообщил о необходимости противостоять оппозиции, которая "претендует на все 16 мандатов".

"Наша задача, чтобы данные выборы прошли без каких-либо движений "влево-вправо", скажем так. Вы все понимаете, о чем идет речь", - цитирует выступление Коновалова один из собеседников издания.

Глава управы отметил, что председателям избирательных комиссий нужно быть готовым "к провокациям и любым действиям со стороны оппозиции". "Заявляться они (провокации) будут от "Яблока", ПАРНАС и самовыдвиженцев", - пояснил чиновник. По его словам, оппозиционеры "могут залить чернилами урны".

Издание отмечает, что глава управы является муниципальным служащим, которому по закону о выборах запрещено предвыборную агитацию, в том числе среди членов избирательных комиссий. На каком основании Коновалов проводил эту встречу, сам он собравшимся не объяснял.

Собеседники издания рассказали, что подобные встречи проводятся и в других московских районах. Так в Фили-Давыдково директор бюджетного учреждения "Территориальный центр социального обслуживания № 31" Лариса Карпова 30 июня пригласила на встречу пенсионеров и два часа рассказывала о том, что социальный центр работает благодаря партии "Единая Россия" и что именно партия помогает создать патронажную службу.

Издание отмечает, что Карпова - действующий депутат от "Единой России" муниципального округа Фили-Давыдково, она же собирается переизбираться и на предстоящих 10 сентября выборах.

О том, что кандидаты от «Единой России» агитировали избирателей в здании детского сада писал в фейсбуке сотрудник московского отделения КПРФ Юрий Урсу. Он сообщал, что «родителей собрали через воспитателей, якобы, на встречу с депутатами», но вместо депутатов туда пришли кандидаты-единороссы.

Издание напоминает, что муниципальные собрания есть в каждом районе Москвы, в этом году на кону 1 487 депутатских мандатов в 125 районах.