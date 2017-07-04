Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении

Опубликовано 04.07.2017 в разделе комментариев 1

Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении

Село Алханлы Физулинского района Азербайджана в зоне Нагорного Карабаха подверглось обстрелу с армянской стороны с использованием минометов и гранатометов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"В результате провокации армянской стороны погибли Сахиба Гулиева, 1967 года рождения, и Захра Гулиева, 2015 года рождения. Получившая в результате обстрела осколочное ранение Сервиназ Гулиева, 1965 г.р., госпитализирована и находится на операции", - цитирует Интерфакс сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник примерно в 20:40 по местному времени. Обстрел велся из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы

"В результате предпринятых ВС Азербайджана ответных адекватных мер в этом направлении вражеский огонь был подавлен. Ответственность за произошедшую кровавую провокацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона проинформировала международные структуры о случившемся. Армения пока что не комментировала эти сообщения.

Ранее во вторник пресс-служба министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщила, что вооружённые силы Азербайджана применили в зоне карабахского конфликта реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107. "Впервые после апрельского обострения в 2016 году Азербайджан применил подобные системы. Минобороны НКР обращает внимание международных организаций на этот факт", - отмечалось в сообщении.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик797 написал 04.07.2017 23:54
В том конфликте азербайджанцы вызывают большую симпатию Честных Людей?
Как и арабы в конфликте с Израилем?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Украинский терроризм спешит в Таганрог
Украинский терроризм спешит в Таганрог
04.07.2017
Почему в РФ - нищенские зарплаты?
Почему в РФ - нищенские зарплаты?
05.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
К бегству за кордон нацдема Мальцева (1)
В Европе стали задумываться, нужен ли им украинский нацизм (1)
Судебные мерзости (1)
Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении (1)
Московские чиновники проинструктировали избиркомы, как бороться с оппозицией на муниципальных выборах (0)
Племянник Путина предложил запретить студентам с красными дипломами выезд за границу (29)
Пьяного полицейского, сбившего пенсионерку на Porsche Cayenne, решили не арестовывать (9)
В Краснодаре неизвестные разгромили штаб Алексея Навального (3)
Госдума увеличила расходы на транспорт депутатов почти в три раза (4)
Минюст приравнял коллективное чтение Библии к митингу (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Москва и Пекин не могут договориться по цене на газ
Дарья Митина Дарья Митина: "Мoлчание Адрианы"
Максим Калашников Максим Калашников: Стрелков вызывает Навального на дебаты
Максим Калашников Максим Калашников: Почему в РФ нищенские зарплаты? (М.Калашников, Ю.Крупнов, В.Яковлев)
Максим Калашников Максим Калашников: К бегству Пушка-Мальцева
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss