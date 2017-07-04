Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении

Село Алханлы Физулинского района Азербайджана в зоне Нагорного Карабаха подверглось обстрелу с армянской стороны с использованием минометов и гранатометов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"В результате провокации армянской стороны погибли Сахиба Гулиева, 1967 года рождения, и Захра Гулиева, 2015 года рождения. Получившая в результате обстрела осколочное ранение Сервиназ Гулиева, 1965 г.р., госпитализирована и находится на операции", - цитирует Интерфакс сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник примерно в 20:40 по местному времени. Обстрел велся из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы

"В результате предпринятых ВС Азербайджана ответных адекватных мер в этом направлении вражеский огонь был подавлен. Ответственность за произошедшую кровавую провокацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона проинформировала международные структуры о случившемся. Армения пока что не комментировала эти сообщения.

Ранее во вторник пресс-служба министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщила, что вооружённые силы Азербайджана применили в зоне карабахского конфликта реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107. "Впервые после апрельского обострения в 2016 году Азербайджан применил подобные системы. Минобороны НКР обращает внимание международных организаций на этот факт", - отмечалось в сообщении.