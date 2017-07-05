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Московский листок

В Европе стали задумываться, нужен ли им украинский нацизм

Опубликовано 05.07.2017 в разделе комментариев 1

украина нацизм ес
В Европе стали задумываться, нужен ли им украинский нацизм

Польша не даст Украине войти в Евросоюз, если Киев не прекратит культ националиста Степана Бандеры — заявил глава польского МИДа Витольд Ващиковский. Впрочем, по его словам, и без этих исторических вопросов сотрудничество с Украиной в других областях также является не идеальным.

Ну хорошо хоть поляки обратили внимание, что новые "эуропейцы" как-то странно похожи на старых нацистов. И ладно бы Бандера, а "герой Украины" гауптштурмфюрер Шухевич глаза не колет?

Впрочем, сами-то поляки, занявшись старательно антикоммунизмом, не разбудили ли дух покойного фюрера? Ведь известно, следом за антикоммунизмом обязательно приходит фашизм.

И что с того, что ради Евросоюза украинские власти уберут в сундук портреты Бандеры, но дух его продолжит витать над "незалежной". А он продолжит - если уж за советский период не выветрился, что говорить про нынешние времена. Еврокомиссары что ли что-то сделают?

Кстати, новость, сильно корреспондирующаяся с первой: Евросоюз призвал Киев приступить к немедленным реформам в Службе безопасности Украины. По словам представителя ЕС, ведомство должно заниматься контрразведкой, противодействием терроризму и борьбой с коррупцией и не осуществлять функции других государственных органов Украины.

Вот это новость! А разве не была только что реформирована СБУ, причем непосредственно американскими специалистами? Выходит, как-то не так реформировали, не по-европейски?

Ну так господам еврокомиссарам нужно обратиться за разъяснениями прямо в Лэнгли, как это они так реформировали СБУ, что она теперь не проходит по европейским стандартам. Это как в анекдоте: "Всю Одессу удовлетворяет, а его нет".

И Бандера с Шухевичем - это ведь заокеанская разработка, послушайте хоть "голоса" на украинском, что там гонят украинские редакции, где еще в советское время было категорически запрещено даже общаться на русском. Такой заповедник нацизма - куда там Геббельсу. И все за деньги американских и британских налогоплательщиков.

Известно, клин клином вышибают - вот и решили вышибать коммунизм самым оголтелым местечковым нацизмом. Таким качественным, что украинских нацистов еще эсэсовцы расстреливали за зверства. Но поляки еще помнят Волынскую резню, а американцам это как-то безразлично. Даже американским евреям, хотя между Холокостом и бандеровщиной связь весьма прозрачная.

Да вот, из постановления ОУН в 1941 году:

"Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого большевицького режиму та авангардом московського імперіялізму в Україні. (...) Організація Українських Націоналістів поборює жидів як підпору московського большевицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що Москва — це головний ворог".

В конце 2007 года музей Яд ва Шем предоставил неоспоримые документы, свидетельствующие о прямой вине Романа Шухевича и батальона «Нахтигаль» во Львовском погроме. Но широкая общественность, в том числе и израильская, на это не отреагировала.

Ну а раз уж Израиль не отреагировал на прямые обвинения украинских националистов в участии в Холокосте, то такие "пустяки", как прославление Бандеры или создание на базе СБУ современного аналога гестапо, конечно, серьезной реакции не вызовут. Подумаешь, 70 лет назад вырезали тысяч 30-40 поляков и армян или истребили евреев... Больше не будут, тем более, что достаточного количества поляков и евреев на Украине уже нет в наличии.

Не реагируют на сообщения об украинском терроризме, уже вполне современном.

Украинский терроризм спешит в Таганрог

Так что там говорить о каких-то поляках, давным-давно замученных "борцами за свободу". Будет дана команда заткнуться - и заткнутся.

А для США ввод в Европейский союз таких членов, как Украина, даже очень ценен - создание проблем Европе входит в общую канву американской внешней политики...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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хрень все это
угугу написал 05.07.2017 00:21
польский нацизм, мешает украинскому нацизму войти в ЕС, что вызывает радость русского нацизма в лице Баранова...
История всех народов изобилует примера как национальные герои мочили соседей со всяческой жестокостью. И никого это особенно не смущает.
Может России стоит посносить памятники Суворову ввиду того что он гад и душитель Европы и в частности Польши? А Польше постирать историю своих королей, которые мочили украинцев нещадно и т.д.
Идиотизм борбьбы в области истории зашкаливает со всех сторон. Историю не отменить и не переписать. И не важно кого кого сто лет назад убил и изнасиловал - надо самим людьми быть и не прикапываться друг другу по поводу событий произошедших до рождения современников.
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