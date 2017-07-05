Судебные мерзости

Первое в июле судебное заседание по делу ИГПР ЗОВ прошло в понедельник 3 числа, и началось оно с разрешения вопроса, можно ли проводить дело без адвоката Суханова? Напомню, что адвоката Суханова избили приставы Тверского суда, практически поощряемые судьями, и Суханов, с согласия К. Барабаша, разорвал с ним соглашение и уехал. После этого Барабаш заявил в суде отвод Суханову и заключил договор с адвокатом Н. Курьяновичем. (Теперь на 4 подсудимых в деле всего два адвоката).

И вот судья Криворучко типа озаботился тем, что Суханов разорвал договор с Барабашом без его, Криворучко, согласия, и теперь письмами в Иркутск требует от Суханова, чтобы тот вернулся в Москву, а каждое заседание начинает с решения вопроса, можно ли проводить дело без Суханова? Типа, ну такой я судья - ну все мельчайшие вопросы соблюдаю, даже те, которые в законе не оговорены.

Ну и когда вопрос слушания дела без Суханова разрешили, Мухин тут же заявил возражение на действия председательствующего:

«В заседании 29 июня вскрылось, что судья Криворучко не только не исследует доказательства стороны защиты, но и фактически симулирует рассмотрение дела по существу.

1. На этом заседании адвокат Чернышёв ходатайствовал приобщить к делу приговоры и кассационное определение по делу Замураева из Костромы, которого суд оправдал за распространение листовки «Ты избрал - тебе судить!», за распространение которой была запрещена деятельность АВН. Государственные обвинители высказались против приобщения, заявив, что этот приговор и определение не относятся к делу, и в итоге судья Криворучко отказал по этому же основанию. Но приговор и кассационное определение по делу Замураева уже находятся в материалах тома 12 на л.д. 24-37, мало этого, ещё один экземпляр этого же приговора и кассационного определения находятся в томе 12 и на л.д. 233-245. Причём, я сообщил об этом суду при представлении доказательств на заседании 24 апреля, а 26 апреля обширно процитировал текст приговора Замураеву и его вывод. То есть, и гособвинителю, и судье нужно было бы отказать приобщать к делу эти материалы потому, что эти материалы уже дважды приобщены к делу ещё следователем. И вот то, что гособвинители и Криворучко отказались приобщать по причине якобы неотносимости данных доказательств, доказывает, как минимум, что судья Криворучко дело не слушает и рассматривать его подробности не желает.

2. Затем Соколов просил приобщить к делу материалы, доказывающие, что учредителем газеты «Слова и Дела», является Шумаков В.П., а факты публикации газетой «Слова и Дела» экстремистских материалов не установлены и никаких предупреждений редакции не выносились. Гособвинители были против приобщения к делу этих доказательств на основании того, что эта газета «не имеет отношения к делу». Судья Криворучко тоже отказал удовлетворить ходатайство по этому же основанию, что ещё раз доказывает, что судья Криворучко не исследует доказательства и не слушает дело. Ведь на заседании 14 марта 2017 года Криворучко больше часа осматривал пачку из 54 экземпляров газеты «Слова и дела» - эти газеты обвинение считает главным вещественным доказательством. А в т. 6 на л.д. 99-134 находится заключение психолого-лингвистической экспертизы № 679 э/2, в которой как раз исследовались 54 номера газеты «Слова и дела» за 2014-2015 годы.

3. Затем судья Криворучко отказался приобщать к материалам дела доказательства того, что ИГПР ЗОВ не значится в списке запрещённых организаций Минюста и тоже на том основании, что это доказательство не имеет отношения к делу. Но обо всех подсудимых в обвинительном заключении неоднократно сказано, что они организовывали деятельность ИГПР ЗОВ. Это ещё раз доказывает, что судья Криворучко дело не слушает и фактически симулирует рассмотрение дела по существу.

4. Затем судья Криворучко отказался приобщать к материалам дела доказательства того, что ролики «Шествие и митинг оппозиции на Болотной (5мая)» и «Митинг Экспертного совета оппозиции 5 мая на Болотной» никогда не признавались экстремистскими материалами. Отказался приобщать потому, что эти ролики не относятся к делу. Но на заседании 28 марта 2017 года судья Криворучко с 14 до 15 часов смотрел на экране содержимое этого ролика, как вещественного доказательства обвинения. Мало этого, об экстремизме этого ролика обвинитель три раза сообщила, когда зачитывала текст обвинительного заключения, и в своих вопросах свидетелям и мне постоянно об этом ролике спрашивала. Но Криворучко считает и этот ролик не относящимся к делу. Это ещё раз доказывает, что судья Криворучко дело не слушает и фактически симулирует рассмотрение дела по существу.

5. Затем судья Криворучко отказался приобщать к материалам дела доказательства того, что в федеральном списке экстремистских материалов отсутствуют материалы, содержащие в наименовании слова «www.igpr.info» «www.igpr.net» «www.igpr.ru» и «ymuhin.ru» на том основании, что эти доказательства не имеют отношения к делу. Но Соколов обвиняется в модерировании этих сайтов как в экстремистской деятельности, и название этих сайтов неоднократно оглашала государственный обвинитель, когда зачитывала обвинительное заключение. Это ещё раз доказывает, что судья Криворучко дело не слушает и фактически симулирует рассмотрение дела по существу.

Я возражаю против подобной симуляции судебного процесса».

Затем Мухин сразу же начал читать заявление об отводе судьи по этим же основаниям, но судья, разумеется, плюнув на закон, не только не стал разрешать вопрос отвода себе, но и не дал Мухину зачитать заявление.

Чернышёв (адвокат Соколова) начал оглашать ходатайства о приобщении к делу заключения специалиста, поскольку Соколов на заседании 29 июня не окончил представление доказательств своей невиновности и предупредил судью, что его свидетели и специалисты будут 3 июля. Но Криворучко не дал Чернышёву зачитать ходатайство, заявив, что Соколов уже все доказательства предъявил и теперь доказательства должен предъявлять Парфёнов. Как? Соколов ведь только начал их предъявлять! Никакие протесты не помогли, Криворучко не стал принимать у Соколова ни доказательства, которые он принёс в суд, ни находящиеся в материалах дела.

Пришлось Парфёнову заявлять специалистов и свидетелей Соколова.

Итак, Парфёнов начал с ходатайства приобщить к делу заключение специалиста, кандидата филологических наук Ирины Борисовны Леонтьевой, но Криворучко отказался принимать её заключение на том основании, что она не работает в государственном экспертном учреждении (закон этого ни в меньшей мере не требует). Но смилостивился допросить её в качестве свидетеля. Если учесть, что Леонтьева стояла у истоков судебной лингвистики, её это не могло не обидеть, тем не менее, ей удалось сяк-так показать не только то, что показывают все, - что цели и АВН, и ИГПР ЗОВ только и исключительно в организации референдума. Леонтьева показала и то, что эти организации отличались своим «чрезмерным желанием оставаться в пределах правовых норм», то есть не нарушать закон. И эта законопослушность являлась способом агитации для привлечения сторонников.

Далее, Парфёнов просил приобщить к делу заключение специалиста доктора филологических наук, профессора Елены Георгиевны Борисовой, которая тоже не работала в государственном экспертном учреждении. И Криворучко взял и согласился! И Борисову допросили как специалиста, исследовавшего ролик с выступлением К. Барабаша на митинге оппозиции. Борисова показала отсутствие экстремистских мотивов у Барабаша, но, пожалуй, главное, Борисова показала, что использование Барабашом выражения «Валите всё на придурка Барабаша» показывает, что Барабаш вступал не от имени какой-либо организации, а исключительно от своего имени.

Затем в качестве свидетеля была допрошена известный публицист Дарья Александровна Митина, в своё время депутат Думы второго созыва, а в настоящее время член ЦК «Объединённой коммунистической партии». Митина показала, что знает ИГПР ЗОВ давно по совместным участиям в различных политических мероприятиях, ни о каких иных целях ИГПР ЗОВ, кроме организации референдума, не слышала. И то же подчеркнула, что ИГПР ЗОВ своей сильной стороной считала строгое соблюдение законности. Так же подтвердила, что все годы, которые она знала ИГПР ЗОВ и участвовала в совместных мероприятиях, не видела и не слышала ни о каких претензиях правоохранительных органах ни к ИГПР ЗОВ, ни к их символике.

В конце выступил А.П. Паршев, который показал, что знаком только с АВН, что в 2003 году он шёл на выборы в Думу с идеями АВН и никаких претензий со стороны Центризбиркома не поступало. Паршев пытался показать судье макеты своих предвыборных плакатов и листовок с идеями АВН, заверенные ЦИК, но судья не захотел смотреть. Это был последний свидетель.

Было уже пять часов вечера, и Парфёнов пытался заявить ходатайства, но Криворучко начал требовать, чтобы он давал показания. Перед началом судебного следствия была договорённость, что подсудимые будут давать показания после того, как они представят доказательства своей невиновности, но ведь Парфёнов ещё и не начал представлять доказательства своей невиновности! Криворучко 25 минут не давал Парфёнову раскрыть рот для заявления ходатайств о представлении доказательств на том основании, что Парфёнов своими ходатайствами «затягивает дело». Было поразительно это видеть! Возмутился Соколов, и заявил, что у Парфёнова резко ухудшилось здоровье, что у него начало быстро падать зрение. Парфёнов подтвердил, что он действительно, хотел заявить и ходатайство о своём комиссионном обследовании, но Криворучко стоял на своём - только после допроса! Парфёнов явно был не готов, тем не менее, высказался в том духе, что он занимался организацией референдума и поэтому ни в чём не виновен, а все следователи, прокуроры и судьи, которые держат его в тюрьме, это банда уголовных преступников, которые виновны по всем статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание за преступления против правосудия, и уж безусловно виновны по статье 141 УК РФ, предусматривающей наказание за воспрепятствование участию в референдуме.

Обвинители потребовали зачитать показания Парфёнова, данные на предварительном следствии, защита язвительно запротестовала, что это, дескать, затягивает дело, но Криворучко принёс тома дела и обвинители зачитали. Было уже 7 часов вечера, суд уже не работал, но Криворучко объявил, что теперь Барабаш должен давать показания! То есть Криворучко вообще не дал Барабашу предъявить никаких доказательств защиты!

Отдадим должное мужеству адвоката Николая Курьяновича - не смотря на угрозы Криворучко, Курьянович заявил, что не даст издеваться над своими подзащитными, после чего встал и ушёл, закончив таким образом это заседание с риском репрессий против себя.

Криворучко заявил, что раз так, то он будет с 10 июля слушать дело каждый день подряд, то есть 10,11, 12 и 13 июля, начиная с 12-00. Напомню, что он свидетелям давал месяцы на подготовку свидетелей - 5 свидетелей, доставленных обвинением, выступали в течении 5 месяцев!

Заметим ещё, что накануне, в июне, Криворучко взял себе отпуск и не проводил заседания с 5 по 27 июня.

Соб. корр.