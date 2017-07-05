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Московский листок

К бегству за кордон нацдема Мальцева

Опубликовано 05.07.2017 в разделе комментариев 1

навальный мальцев
К бегству за кордон нацдема Мальцева

Максим Калашников: КУДА УЕХАЛ ЦИРК?

Итак, нацдем Мальцев дал тягу за кордон. Не дожидаясь начала уголовного дела против него. Что это было?

Думаю, что М. и его кураторы таким образом вышли из щекотливого положения. То, что Мальцев резвился с позволения управления внутренней политики АП РФ, мне было ясно изначально. Слишком долго ему позволяли призывать к смене власти «неконституционным путем», причем совершенно безнаказанно. В то время, как людей и за гораздо более незначительные слова и поступки швыряли в тюрьму. Мальцев по итогам 26 марта сподобился лишь 10-суточного ареста. А вот ребята-мухинцы из ИГПР «ЗОВ» только за намерение провести в РФ референдум (на стопроцентно законных основаниях!) уже два года – в Матросской тишине. Как раз по обвинению в создании экстремистского сообщества. (Барабаш, Парфенов, Соколов, под домашним арестом – Мухин). А тут Путина на кол посадить призывает бравый нацдем – и ничего. Тут «Рен-ТВ» показывает кино об антигосударственной деятельности М. – и ничего. (Удальцова схватили после аналогичного кино, где показывались связи с грузинскими "оранжевыми" в лице Таргамадзе). Тут он призывает к революции 5 ноября 2017 г. – и никто его не берет. Диму Демушкина – замели, это да. А Мальцева – нет. Вот удивительно: Демушкина за два фото в интернете с Русского марша на два года упекли, а Мальцеву – ничего. Как с гуся вода. (Как и в случае с Навальным, кстати). Хотя сейчас швыряют на нары даже за одиночные пикеты.

Мне понятно, что Мальцев – баран-провокатор, имеющий карт-бланш от власти. Но игра зашла слишком далеко. Положение стало щекотливым. Мальцев (бывший едросс) собрал кучу туповатых сторонников, не видящих откровенного «театра марионеток», купившихся на риторику. Но вот что дальше-то? 5 ноября надо что-то делать. Если люди выйдут на улицу 5 ноября, то придется давить их силой. Мне думалось, что это шоу готовилось как раз под выборы Путина. Чтобы изобразить успешное подавление «русского фашизма» Нашим Всем.

Однако что-то явно не срослось. Теперь и Мальцев в двусмысленном положении. Призовет к выходу – его сразу же заметут, в кутузку кинут. Даст задний ход – сдуется. Да и в тюрьму ему явно не хочется. А если позволить 5 ноября вспыхнуть массовым беспорядкам в Москве – мало ли что выйдет?

Поэтому Мальцев и его кураторы нашли оптимальный выход: бегство за границу. Причем Мальцева не взяли на кордоне: явно была команда его выпустить. Теперь у Пушка есть железная отговорка: 5 ноября не получилось, ибо бежать мне пришлось. Нас обезглавили! С другой стороны, видео можно делать и за границей. В полной безопасности. Сохраняя интригу и видимость борьбы Кремля со страшным «рюське-национализмус».

Цирк, да и только…

От редакции: Ну, в том что при угрозе ареста оппозиционер бежит за границу, нет вообще ничего предосудительного. Наоборот, когда есть возможность бежать и продолжать борьбу за границей, довольно-таки глупо "патриотически" переходить на тюремную баланду. Тем более, что основная деятельность Мальцева происходит в видеоблоге, который можно вести из любой точки планеты - 21-й век на дворе все-таки.

Вопрос, конечно, в другом - в роли Мальцева в оппозиционном движении. И вот тут позитива не много, честно говоря. Если не считать за позитив операцию по ликвидации ПАРНАСа как серьезной политической силы по итогам последних выборов. Но тут старались многие, и сам Касьянов, и этот безумный профессор, все забываю фамилию... Яшину мои соболезнования.

Участие Мальцева в акции Навального тоже походило по стилистике на участие в выборах ПАРНАСа. То есть напрален не на усиление, а на ослабление.

Наверно, теперь будет "помогать" Ходорковскому. Большой пользы это российской оппозиции не принесет, но и вреда большого тоже.

По большому счету, учение суфизма говорит, что ложный суфий все же лучше, чем никакого.

И Мальцев, и Навальный - это, конечно, "проекты". Но проект живет не только волей проектировщика, но и объективной реальностью. А хороший проект запросто может перерасти своего проектировщика. И за кордоном привязка к проектировщику всегда слабей, а реальность - объективней.

Так что "закладка" в виде Мальцева может еще очень неожиданно выстрелить, причем уже в 2018 году. Если не убъют, конечно. Этого в эмиграции надо опасаться больше всего.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Никита..,, написал 05.07.2017 00:25
Мне понятно, что Мальцев &#8211; баран-провокатор, имеющий карт-бланш от власти.
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Козел-провокатор. Именно козлы ведут стадо баранов на бойню. Бараны на роль такого вожака не годятся.
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