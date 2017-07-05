Спойлерофобия, или "Прочь с дороги!"

Должны ли все игроки сходить с честной дистанции в пользу «единственно серьёзного» фаворита? Именно это самоотверженно предлагал на заседании клуба 16 июня 2017 г. бывший кандидат в главы Бурятии Евгений Буянин. Несколькими днями ранее он поспешил это исполнить лично: снял себя с выборов. Подал пример, как нужно со всего класса баллы собирать, чтобы одному дутому отличнику на пятёрку наскрести. Именно так у нас понимается предвыборное состязание: только один «оппозиционер» против одного «ставленника». Все прочие – мелкие спойлеры, марионетки, даже прямые шпионы Цыденова! Соучастники административного давления, которых выпустили-то в эту лужу, дабы потопить одного коммуниста Мархаева!

Единый кандидат или свободная конкуренция? Торг или честная игра? Сколько можно бояться «увести электорат» в пучину состязательности? Или электорат – неразумная кучка детей перед крысоловом, что его обязательно куда-то уведут?

Бурятский круглый стол о роли оппозиции в предвыборный период сосредоточился на «разоблачении спойлеров», на призывах к ним снять свои «карикатурные кандидатуры» с выборов, на дифирамбах Навальному и Мархаеву. Должна отметить, что я видела в деле и первого государственного мужа, и второго, и отнюдь не приравниваю их по личным и деловым качествам.

Алексей Навальный ещё в 2011 году, в период работы «Гражданского движения», исподволь ребрендированного в «Лигу избирателей» (вот откуда «первая лига»?), проявил себя как абсолютно беззастенчивый диктатор. Он не просто «слил протест», а спустил его открыто, разбрызгивая вокруг своё презрение к каким-либо демократическим упованиям. Загубил равноправную платформу для принятия совместных оппозиционных решений, лишил регионалов и слова, и мандатов. Ещё не придя к власти, он уже попытался узурпировать личную власть над многонациональной страной – одной московской вип-тусовкой, после чего искомый протест уже стал для регионов бесполезным. Жаль, что митингующие теперь в его пользу буряты не слышали его самоуверенных шовинистических реплик.

В противовес Навальному, Вячеслав Мархаев по своей манере и скромнее, и осмотрительней. В 2010 г. он, в числе коммунистов, сотрудничал с нашей «Коалицией за свободные выборы» (а это совсем не то, что нынешнее пародийное «Нет выборам без выбора!», в смысле – нет другим кандидатам, окромя Цыденова с Мархаевым). Тогда Мархаев проявил себя как дипломатичный и в хорошем смысле договороспособный политик, хотя и успел разругаться с Немцовым. Да ведь и сам Немцов, хоть и прилетал к нам на денёк, не был смиренным ангелом.

Но чем на практике лучше культ личности Мархаева, растущий на бурятской почве? Такой вот Единый Лидер, у которого не должны мешаться под ногами никакие другие кандидаты, странные уже тем, что хочется нам кушать протащить героя-омоновца Мархаева любой ценой? Ценой искусственного отсутствия соперников, которые уже имеются, вообще-то, и заслуживают уважения в статусе кандидатов. Такой лидер уже напрямую является региональной копией Навального. Принципиально не стану выражаться спойлерофобским языком: «уменьшенной копией», «карикатурной копией», «фарсовой»… Но это действительно подражание всё той же модели «оппозиционного вождизма», повторение заданной сверху модели. Надо полагать, вызывающая аббревиатура «WTF?» (самым культурным просьба погуглить…) как бы намекает: что за хна для волос эти не пойми какие моськи под ногами у двух бодающихся слонов?

Даже если «спойлеры» лишь проложат дорогу ставленнику Цыденову, такой исход всё равно обернётся лучше, нежели вознесение Мархаева. По крайней мере, к Цыденову заведомо не будет оппозиционного пиитета. Приезжий Цыденов самим порядком своего назначения уже лишён иррационального нимба «совести нации».

Ну, а если равноправные кандидаты на самом деле поведут торги за уступку дороги, если, под видом ложно понимаемой целесообразности, дружно снимутся с дистанции, тогда имя им – не спойлеры, а гораздо похуже. Это и Бато Багдаева касается, хоть он и пригласил меня в сенаторы (то есть в Совет Федерации, в случае своей победы). Моя поддержка с ним ровно до тех пор, пока он в седле, а не в кустах.

Если кто-то ещё из выдвинувшихся игроков на этом поле, вслед за Е. Буяниным, заявит, что передумал избираться, это будет означать, что народовластие у нас в республике началось с постыдных закулисных торгов. Что оппозиция, опять-таки ещё даже не придя к власти, приступила к нечестным договорённостям. Договорные выборы ничем не лучше договорных матчей или экзаменов. Вот тогда у «оппозиционера» Мархаева, натасканного до пятёрки в избирательной урне, априори не будет никакой легитимности, а значит, и ни малейшего преимущества перед наместником Путина.

А саму дискуссионную платформу «WTF?» стоит ценить и приветствовать. Хоть горшком, как говорится, назови, лишь бы умные дебаты варил и к электоральному столу подавал, не всё же одному ящику двуглавому резвиться. Вот только не пора ли некоторых оппозиционных кандидатов назвать царями?