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Московский листок

Умер Даниил Гранин

Опубликовано 05.07.2017 в разделе комментариев 4

Умер Даниил Гранин

На 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин, почетный гражданин Санкт-Петербурга, соавтор знаменитой "Блокадной книги".

В 1941 г. Гранин ушел на фронт добровольцем в составе народного ополчения Кировского завода. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище. Закончил войну в Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков.

Писатель своим творческим дебютом считалт рассказ об аспирантах "Вариант второй", опубликованный в 1949 г. в литературном журнале "Звезда". В том же году он взял псевдоним Гранин по просьбе своего однофамильца, известного писателя Юрия Германа, заведовавшего в "Звезде" отделом прозы. Затем была напечатана повесть Гранина "Победа инженера Корсакова" (другое название - "Спор через океан", 1949), рассказы о строителях Куйбышевской ГЭС "Новые друзья" (1952).

Известность Даниилу Гранину принес роман "Искатели" (1955). В 1956 г. история об изобретателе Андрее Лобанове была экранизирована режиссером Михаилом Шапиро. Судьбам ученых были посвящены и два следующих романа: "После свадьбы" (1958) и "Иду на грозу" (1962). Впоследствии были написаны документально-художественные повести о биологах Александре Любищеве ("Эта странная жизнь"; 1974) и Николае Тимофееве-Ресовском ("Зубр"; 1987), разработчиках атомной бомбы ("Выбор цели"; 1975) и другие биографические произведения о людях науки.

Теме Великой Отечественной войны посвящены повести "Наш комбат" (1968) и "Клавдия Вилор" (1976). В 1977-1981 гг. Гранин в соавторстве с писателем Алесем Адамовичем создал документальную хронику о Ленинграде времен войны "Блокадная книга". Она была частично напечатана в 1977 г. в "Новом мире", полностью опубликована в 1984 г., переиздана в 2013 г.

Герой Социалистического Труда (1989). Лауреат Государственных премий СССР (1978) и России (2001, 2016). Награжден двумя орденами Ленина (1984, 1989), орденами Красной звезды (1942), Трудового Красного Знамени (1967), Дружбы народов (1979), Отечественной войны II степени (1985), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999), Святого апостола Андрея Первозванного (2008), Александра Невского (2013) и др. Имеет офицерский крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2005).



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
старый ватник написал 05.07.2017 11:01
а зачем баранов подправил биографию гранина ?
она всем известна .она уникальна . таких кадров
поштучно можно подсчитать . он был политруком
у ополченцев .попал под мощный удар не повоевав даже ,и дал газу аж до родного дома . гранину не пришло и в голову собрать вверенных ему людей и передать
их и себя первому встреченному командиру . дома лучше то . а там через завод пристроился замполитом в танкоремонтные мастерские . опять
повезло . но потом повезло еще круче - уехал учить в танковое училище . и кончил его , да не одно -
а целых два ! торопиться то зачем .....
без мыла пролезет куда угодно . из тех .
а потом всю жизнь врал что орден дали типа за бои
на танках , а не за организацию соревнования в мастерских , как было на самом деле .....
верткий по жизни .
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(без названия)
Завидоновв Никодим написал 05.07.2017 10:52
Даня не хило пожил - из заграниц не вылазил, особливо в США ему ндравилось. Тем ни менее дали Данчику и героя соц. труда, а Ботоксная крыса выдала Дане еще и высшую награду РФ - орден Андрюхи Первозазванного.
Правда чучмек Шуйгу Серега Кожуе6ович за возврат Крыможопии тоже орден Андрюхи Первозазванного поимел.
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(без названия)
тютютю написал 05.07.2017 10:33
Сейчас такое время, когда прошлые заслуги в искусстве могут легко перечеркиваться желанием подмахнуть сиюминутности. Гранин за последние несколько лет вроде как не скурвился (в отличие, скажем, от артиста Баталова, который тоже недавно склеил ласты).
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(без названия)
хзкто написал 05.07.2017 10:29
уж и не чаял
щщасливый путь, герман, - заждались тебя единоплеменники в парилке
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