Умер Даниил Гранин

На 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин, почетный гражданин Санкт-Петербурга, соавтор знаменитой "Блокадной книги".

В 1941 г. Гранин ушел на фронт добровольцем в составе народного ополчения Кировского завода. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище. Закончил войну в Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков.

Писатель своим творческим дебютом считалт рассказ об аспирантах "Вариант второй", опубликованный в 1949 г. в литературном журнале "Звезда". В том же году он взял псевдоним Гранин по просьбе своего однофамильца, известного писателя Юрия Германа, заведовавшего в "Звезде" отделом прозы. Затем была напечатана повесть Гранина "Победа инженера Корсакова" (другое название - "Спор через океан", 1949), рассказы о строителях Куйбышевской ГЭС "Новые друзья" (1952).

Известность Даниилу Гранину принес роман "Искатели" (1955). В 1956 г. история об изобретателе Андрее Лобанове была экранизирована режиссером Михаилом Шапиро. Судьбам ученых были посвящены и два следующих романа: "После свадьбы" (1958) и "Иду на грозу" (1962). Впоследствии были написаны документально-художественные повести о биологах Александре Любищеве ("Эта странная жизнь"; 1974) и Николае Тимофееве-Ресовском ("Зубр"; 1987), разработчиках атомной бомбы ("Выбор цели"; 1975) и другие биографические произведения о людях науки.

Теме Великой Отечественной войны посвящены повести "Наш комбат" (1968) и "Клавдия Вилор" (1976). В 1977-1981 гг. Гранин в соавторстве с писателем Алесем Адамовичем создал документальную хронику о Ленинграде времен войны "Блокадная книга". Она была частично напечатана в 1977 г. в "Новом мире", полностью опубликована в 1984 г., переиздана в 2013 г.

Герой Социалистического Труда (1989). Лауреат Государственных премий СССР (1978) и России (2001, 2016). Награжден двумя орденами Ленина (1984, 1989), орденами Красной звезды (1942), Трудового Красного Знамени (1967), Дружбы народов (1979), Отечественной войны II степени (1985), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999), Святого апостола Андрея Первозванного (2008), Александра Невского (2013) и др. Имеет офицерский крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2005).