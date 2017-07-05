Сердюков теперь у нас еще и главный по вертолетам сердюков ростверто Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров вертолетного завода «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России»). На «Роствертоле» серийно строятся ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н, Ми-26. - Или строились... - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Карьера Жукова не заладилась, ну так роль Миля и Камова оказалась по плечу. Ценный кадр в России без работы никогда не останется. Удивительная все же страна эта Путинская Россия. Кстати, Украина претендует на Ростов и Таганрог, и теперь эти претензии уже не кажутся столь уж фантастическими...



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