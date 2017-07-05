Полиция заблокировала штаб Навального в Новосибирске

Полицейские и сотрудники Следственного комитета заблокировали офис регионального отделения предвыборного штаба Алексея Навального в Новосибирске. Как сообщают в Twitter члены команды Навального, правоохранители препятствуют выезду с территории автомобилей с тиражом напечатанной газеты "для всей Сибири и Дальнего Востока". "Тираж наших прекрасных газет приехал в новосибирский штаб из типографии вечером. Сейчас в Нске 5.30 утра, его пытаются изъять (=украсть)", - написал в своем блоге глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков. По его словам, ни ордера, ни постановления у полицейских не было.

Как рассказал "Коммерсанту" координатор штаба Сергей Бойко, накануне вечером они получили агитационные материалы для проведения компании Алексея Навального, а также отпечатанные баннеры с требованием отправить в отставку действующего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Баннеры планировалось использовать в рамках избирательной кампании Сергея Бойко, который готовится участвовать в довыборах в заксобрание по городскому округу №21 в Заельцовском районе.

Бойко вместе с волонтерами остались ночевать в штабе, поскольку было опасение, что ночью помещение могут вскрыть и похитить печатные материалы. Рано утром три машины ДПС блокировали выезд из двора, где находится штаб Алексея Навального и пытались "с помощью отмычки" проникнуть внутрь помещения.

«Мы сначала думали, что приехали за газетами Навального, поэтому попытались их через окна окольными путями вывезти из штаба. Потом мы заметили, что газеты сотрудников полиции не интересуют, и они не препятствуют тому, чтобы мы их вывозили. В штабе также находится 500 подписей из 1900, необходимых для моего выдвижения кандидатом в депутаты в законодательное собрание региона», – рассказал изданию Бойко.

По его словам, полицейские под протокол изъяли 2 тыс. газет Навального. В штаб представителям правоохранительных органов попасть не удалось.